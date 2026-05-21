Die Apple Watch Ultra 4 soll neue Sensoren und neues Design bekommen

Cupertino hat die Apple Watch seit Bestehen immer sehr behutsam modernisiert: Circa alle drei Jahre gab es einen etwas größeren Bildschirm, zudem wechselte Apple stellenweise beim Material und den Farben durch. Ein komplett neues Design führte der Hersteller nur mit der Ultra ein, wobei die optischen Anleihen von der normalen Apple Watch klar erkennbar sind. Klar ist jedoch, dass wirklich spannende neue Funktionen zunächst nur bei der Ultra eingeführt wurden und diesbezüglich soll die kommende Ultra 4 einige Überraschungen parat haben.

Ultra 4 soll dank neuem Design stärker nachgefragt werden

Die erste Apple Watch Ultra wurde im September 2023 eingeführt und wird im Design optisch seitdem unverändert angeboten. Legt man die bisherigen Modelle der Apple Watch zugrunde, dürfte dieses Jahr ein Upgrade beim Design anstehen. Dies erwartet der Markt, der von einem vollständigen Redesign ausgeht, so zumindest formuliert es Digitimes-Journalist Siu Han in einem aktuellen Bericht. Marktbeobachter gehen davon aus, dass genau das die Liefermengen gegenüber dem Vorjahr um 20 bis 30 Prozent steigern könnte.

Neue Sensoren sollen ebenfalls kommen

Ein weiteres großes Thema ist die Sensorik, die ebenfalls überarbeitet werden soll und das Redesign technisch begründen würde. Welche neuen Funktionen damit realisiert werden sollen, ist indes nicht klar. Innerhalb der Zuliefererkette geht man davon aus, dass Apple die Blutsauerstoffmessung optimieren will. Als klarer Profiteur gilt Taiwan-Asia Semiconductor, kurz TASC – seit Langem Apples exklusiver Lieferant für entsprechende Komponenten. Neue Produkte dürften bereits ab Juli Großaufträge auslösen und damit die erste Jahreshälfte übertreffen, für die traditionell starke zweite Jahreshälfte ein ungewöhnlich frühes Signal.