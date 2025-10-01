Apple TV+ stellt Trailer für die Serie „Down Cemetery Road“ bereit

Wer Apple TV+ abonniert hat, sollte sich auf jeden Fall „Slow Horses“ anschauen. Unserer Meinung nach ist diese Serie mit das Beste, was auf dem Streamingdienst angelaufen ist. Aktuell ist die fünfte Staffel angelaufen. Der Autor für die Drehbücher ist Mick Herron, der nun auch für eine weitere Serie auf Apple TV+ verantwortlich ist. Diese startet demnächst auf Apple TV+, nun gibt es dazu weitere Informationen.

Der Trailer ist verfügbar

Ruth Wilson und Emma Thompson spielen die beiden Hauptrollen in der Serie, in der in einem ruhigen Vorort ein Haus explodiert und ein Mädchen verschwindet. Die Nachbarin Sarah Trafford (Wilson) ist besessen davon, sie zu finden und bittet die Privatdetektivin Zoë Boehm (Thompson) um Hilfe. Zoë und Sarah geraten plötzlich in eine komplexe Verschwörung, die enthüllt, dass Menschen, die lange für tot gehalten wurden, noch immer unter den Lebenden sind, während die Lebenden sich schnell den Toten anschließen. Der Trailer ermöglicht nun einen etwas tiefergehenderen Einblick.

„Down Cemetery Road — Official Trailer | Apple TV+“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Emma Thompson fungiert auch als ausführende Produzentin der Serie. Zu den weiteren Schauspielern der Serie gehören der BAFTA-Preisträger Adeel Akhtar, Nathan Stewart-Jarrett, Emmy-Preis-nominierte Tom Goodman-Hill, BAFTA-Preisträger Darren Boyd, Tom Riley, SAG-Preis-nominierte Adam Godley, Sinead Matthews, Ken Nwosu, Fehinti Balogun und Aiysha Hart.

Läuft Ende Oktober an

Die Serie mit insgesamt acht Folgen wird Ende Oktober 20925 auf Apple TV+ anlaufen. Konkret startet „Down Cemetery Road“ mit zwei Folgen am 29. Oktober 2025. Anschließend geht es im bekannten wöchentlichen Turnus weiter.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.