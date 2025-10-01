Das seht ihr bei Prime Video im Oktober 2025

Der Oktober hat begonnen und der Herbst meldet sich eindrucksvoll an. Wer sich lieber auf das heimische Sofa verkrümeln will, bekommt bei Prime Video die passende Unterhaltung, Der Streamingdienst hat seine Neuzugänge veröffentlicht, dabei kommen vorrangig Filmfans auf ihre Kosten. Werfen wir einen Blick darauf.

Die Neuzugänge

Passend zur Jahreszeit kehren die Harry-Potter-Filme in den Stream zurück, ergänzt durch die Reihe „Phantastische Tierwesen“. Auch die Bond-Fans kommen auf ihre Kosten. Abgerundet wird dies zudem mit europäischem Spitzenfußball. Schauen wir uns gleich die Liste an:

Die neuen Serien ab Oktober 2025

Ab dem 01. Oktober

Pokémon – Die TV-Serie: Rubin Und Saphir | Staffel 6–9

Die Thundermans | Staffel 3

Danger Force | Staffel 1 Teil 1 | Kinder & Familie

Ab dem 03. Oktober

A Star Brighter Than The Sun | Exclusive | Staffel 1

Ab dem 04. Oktober

Sanda | Exclusive | Staffel 1

Ab dem 07. Oktober

7 Vs. Wild | Exclusive | Staffel 5

Ab dem 15. Oktober

Ghosts | Staffel 1–3

Ab dem 20. Oktober

FBoy Island | Original | Staffel 1

Spongebob Schwammkopf | Staffel 7–8 | Kinder & Familie

Ab dem 22. Oktober

Harlan Coben’s Lazarus | Original | Staffel 1

Ab dem 23. Oktober

Allen IV3rson | Original | Staffel 1

Ab dem 24. Oktober

Culte 2be3 | Original | Staffel 2

Ab dem 29. Oktober

Hazbin Hotel | Original | Staffel 2

Ab dem 31. Oktober

Der Letzte Bulle | Exclusive | Staffel 6

Tremembé | Original | Staffel 1

Dime Tu Nombre | Original | Staffel 1

Live-Sport

21. Oktober 2025: Champions League 3. Spieltag: Bayer 04 Leverkusen vs. Paris Saint-German

Die neuen Filme ab Oktober 2025

Ab dem 01. Oktober

Play Dirty | Original

Memory

Astrid Lindgrens Weihnachten | Exclusive

James Bond 007: Casino Royale (2006)

James Bond 007: Ein Quantum Trost (2008)

James Bond 007: Skyfall (2012)

James Bond 007: Keine Zeit zu sterben (2021)

Warten auf die Barbaren

Ab 2. Oktober

Ich – Einfach unverbesserlich (2010)

Ich – Einfach unverbesserlich 2 (2013)

Ich – Einfach unverbesserlich 3 (2017)

Der Admiral 2: Die Schlacht der Drachen | Exclusive

Minions

Ab 3. Oktober

James Bond 007: Spectre (2015)

Beetlejuice (1988)

Ab dem 04. Oktober

The Revenant – Der Rückkehrer

Ab dem 05. Oktober

Wick Is Pain | Exclusive

Ab dem 06. Oktober

Dirty Cops War On Everyone

The Nun II

Ab dem 07. Oktober

Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen

Harry Potter und der Stein der Weisen – Extended Version (2001)

Harry Potter und die Kammer des Schreckens – Extended Version (2002)

Harry Potter und der Gefangene von Askaban (2004)

Harry Potter und der Feuerkelch (2005)

Harry Potter und der Orden des Phönix (2007)

Harry Potter und der Halbblutprinz (2009)

Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 1 (2010)

Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2 (2011)

Ab dem 08. Oktober

Liebe braucht Wartung | Original

Ab 09. Oktober

The Gentlemen

Let It Snow | Exclusive

Saquon | Original

Ab dem 10. Oktober

John Candy: I Like Me | Original

Ab dem 11. Oktober

Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile

Ab dem 12. Oktober

The Jester He Will Terrify Ya | Exclusive

Ab dem 13. Oktober

Das perfekte Geheimnis

Ab dem 14. Oktober

Imaginary | Exclusive

Ab dem 15. Oktober

Need for Speed

Final Destination (2000)

Meg

Ab dem 16. Oktober

Culpa Nuestra – Unsere Schuld | Original

Die Croods

Der Insta-Mord | Exclusive

Ab dem 19. Oktober

Monkey Man | Exclusive

Ab dem 20. Oktober

Peacock

Ab dem 21. Oktober

Dirty Christmas Party

Ab dem 23. Oktober

Host | Original

Ab dem 24. Oktober

Survive

Ab dem 29. Oktober

Hedda | Original

Ab dem 30. Oktober