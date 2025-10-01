Das seht ihr bei Prime Video im Oktober 2025

Der Oktober hat begonnen und der Herbst meldet sich eindrucksvoll an. Wer sich lieber auf das heimische Sofa verkrümeln will, bekommt bei Prime Video die passende Unterhaltung, Der Streamingdienst hat seine Neuzugänge veröffentlicht, dabei kommen vorrangig Filmfans auf ihre Kosten. Werfen wir einen Blick darauf.
Die Neuzugänge
Passend zur Jahreszeit kehren die Harry-Potter-Filme in den Stream zurück, ergänzt durch die Reihe „Phantastische Tierwesen“. Auch die Bond-Fans kommen auf ihre Kosten. Abgerundet wird dies zudem mit europäischem Spitzenfußball. Schauen wir uns gleich die Liste an:
Die neuen Serien ab Oktober 2025
Ab dem 01. Oktober
- Pokémon – Die TV-Serie: Rubin Und Saphir | Staffel 6–9
- Die Thundermans | Staffel 3
- Danger Force | Staffel 1 Teil 1 | Kinder & Familie
Ab dem 03. Oktober
- A Star Brighter Than The Sun | Exclusive | Staffel 1
Ab dem 04. Oktober
- Sanda | Exclusive | Staffel 1
Ab dem 07. Oktober
- 7 Vs. Wild | Exclusive | Staffel 5
Ab dem 15. Oktober
- Ghosts | Staffel 1–3
Ab dem 20. Oktober
- FBoy Island | Original | Staffel 1
- Spongebob Schwammkopf | Staffel 7–8 | Kinder & Familie
Ab dem 22. Oktober
- Harlan Coben’s Lazarus | Original | Staffel 1
Ab dem 23. Oktober
- Allen IV3rson | Original | Staffel 1
Ab dem 24. Oktober
- Culte 2be3 | Original | Staffel 2
Ab dem 29. Oktober
- Hazbin Hotel | Original | Staffel 2
Ab dem 31. Oktober
- Der Letzte Bulle | Exclusive | Staffel 6
- Tremembé | Original | Staffel 1
- Dime Tu Nombre | Original | Staffel 1
Live-Sport
- 21. Oktober 2025: Champions League 3. Spieltag: Bayer 04 Leverkusen vs. Paris Saint-German
Die neuen Filme ab Oktober 2025
Ab dem 01. Oktober
- Play Dirty | Original
- Memory
- Astrid Lindgrens Weihnachten | Exclusive
- James Bond 007: Casino Royale (2006)
- James Bond 007: Ein Quantum Trost (2008)
- James Bond 007: Skyfall (2012)
- James Bond 007: Keine Zeit zu sterben (2021)
- Warten auf die Barbaren
Ab 2. Oktober
- Ich – Einfach unverbesserlich (2010)
- Ich – Einfach unverbesserlich 2 (2013)
- Ich – Einfach unverbesserlich 3 (2017)
- Der Admiral 2: Die Schlacht der Drachen | Exclusive
- Minions
Ab 3. Oktober
- James Bond 007: Spectre (2015)
- Beetlejuice (1988)
Ab dem 04. Oktober
- The Revenant – Der Rückkehrer
Ab dem 05. Oktober
- Wick Is Pain | Exclusive
Ab dem 06. Oktober
- Dirty Cops War On Everyone
- The Nun II
Ab dem 07. Oktober
- Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen
- Harry Potter und der Stein der Weisen – Extended Version (2001)
- Harry Potter und die Kammer des Schreckens – Extended Version (2002)
- Harry Potter und der Gefangene von Askaban (2004)
- Harry Potter und der Feuerkelch (2005)
- Harry Potter und der Orden des Phönix (2007)
- Harry Potter und der Halbblutprinz (2009)
- Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 1 (2010)
- Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2 (2011)
Ab dem 08. Oktober
- Liebe braucht Wartung | Original
Ab 09. Oktober
- The Gentlemen
- Let It Snow | Exclusive
- Saquon | Original
Ab dem 10. Oktober
- John Candy: I Like Me | Original
Ab dem 11. Oktober
- Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile
Ab dem 12. Oktober
- The Jester He Will Terrify Ya | Exclusive
Ab dem 13. Oktober
- Das perfekte Geheimnis
Ab dem 14. Oktober
- Imaginary | Exclusive
Ab dem 15. Oktober
- Need for Speed
- Final Destination (2000)
- Meg
Ab dem 16. Oktober
- Culpa Nuestra – Unsere Schuld | Original
- Die Croods
- Der Insta-Mord | Exclusive
Ab dem 19. Oktober
- Monkey Man | Exclusive
Ab dem 20. Oktober
- Peacock
Ab dem 21. Oktober
- Dirty Christmas Party
Ab dem 23. Oktober
- Host | Original
Ab dem 24. Oktober
- Survive
Ab dem 29. Oktober
- Hedda | Original
Ab dem 30. Oktober
- Er ist wieder da