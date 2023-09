Home Apps Halide 2.12 ist da: Geringere Auslöseverzögerung, verbessertes HDR und mehr

Halide 2.12 ist da: Geringere Auslöseverzögerung, verbessertes HDR und mehr

Am gestrigen späten Nachmittag sind die NDAs für das iPhone 15 und das iPhone 15 Pro gefallen und laut den ersten Besprechungen hat der Konzern primär das HDR deutlich verbessert. Wer hier Schwierigkeiten hatte, muss dank Halide nicht zwingend zu einem neuen iPhone greifen. Die App ist nun in Version 2.12 erhältlich und wir zeigen auf, was neu ist.

Halide 2.12

Bereits in der Vergangenheit hat Halide diverse Funktionen auf älteren iPhone-Modellen nachgereicht, die laut Apple nur der neuen Generation zur Verfügung steht. Exemplarisch sei der Makromodus genannt, Apfelpage berichtete. Das Update auf Version 2.12 setzt da an und verbessert nicht nur die HDR-Leistung, auch die Auslöseverzögerung wurde deutlich reduziert. Anbei eimal die Release-Notes

Keine Auslöseverzögerung

Wenn Sie in der Vergangenheit die Aufnahmetaste gedrückt haben, war das, was Sie im Sucher sahen, nicht immer das Foto, das aufgenommen wurde. Im besten Fall wurde das nächste Bild aufgenommen, das auf dem Sensor ankam. Mit dieser Aktualisierung ist das vorbei! Hinter den Kulissen nimmt Ihr iPhone ständig Fotos auf – es macht nur nichts mit ihnen. Wenn du jetzt die Aufnahmetaste drückst, schaut dein iPhone auf die kürzlich aufgenommenen Fotos zurück und findet heraus, welches Bild zu diesem Zeitpunkt im Sucher zu sehen war. Jetzt ist das, was du siehst, auch das, was du bekommst! Zero Shutter Lag ist nicht in jeder Aufnahmekonfiguration verfügbar. Weitere Details finden Sie auf unserer Website.

Responsive Capture

Wenn Sie alle erweiterten Fotobearbeitungsfunktionen des iPhones aktiviert haben und schnell auf die Aufnahmetaste drücken, werden Sie feststellen, dass das iPhone Schwierigkeiten hat, mitzuhalten. Das iPhone stürzt nicht ab, sondern unterbricht die Aufnahme von Fotos für einen Moment, während es den Rückstand aufholt. Leider kann das dazu führen, dass Sie das perfekte Foto verpassen. Damit ist jetzt Schluss! Mit der reaktionsschnellen Aufnahme – die standardmäßig aktiviert ist – reduziert Ihr iPhone dynamisch die Verarbeitungsgeschwindigkeit, wenn es erkennt, dass Sie viele Fotos auf einmal aufnehmen. Dadurch gehen Deep Fusion und SmartHDR zwar verloren, aber zumindest nicht die Aufnahme. Wenn Sie dieses Verhalten nicht mögen und sicherstellen möchten, dass die gesamte Verarbeitung immer stattfindet, gibt es eine Einstellung, um dies zu deaktivieren.

HDR-Rendering

In den letzten Jahren sind neue Geräte auf den Markt gekommen, die hellere Bilder als je zuvor anzeigen können. Das merkt man besonders, wenn man ein sehr helles Objekt fotografiert, z. B. eine Glühbirne. Auf Bildschirmen mit “High Dynamic Range” (HDR) scheint es einfach mehr zu leuchten. Ob du es glaubst oder nicht: iPhones nehmen seit Jahren Fotos auf, die diese zusätzliche Helligkeit enthalten, und speichern sie in deinen Fotos. Man konnte es nicht wissen, weil es für externe Entwickler keine Möglichkeit gab, diese HDR-Fotos tatsächlich anzuzeigen. Bis jetzt! Mit unserem neuesten Halide-Update werden die Glanzlichter in Ihren HDR-Bildern jetzt in ihrer ganzen Helligkeit angezeigt.

Bugfixes

Mit jedem Betriebssystem-Update kommen neue Funktionen und neue… Überraschungen, die wir beheben mussten. Dieses Update enthält diese Fehlerbehebungen, z. B. dass die Ränder unserer Widgets nicht korrekt beschnitten wurden. Hey, wir sind nicht perfekt, also haben wir uns auch etwas Zeit genommen, um unsere eigenen Fehler zu beheben. So haben wir zum Beispiel unseren Icon-Picker-Bildschirm umgeschrieben, um Layout-Probleme zu beheben.

Update für Bestandskunden kostenfrei

Das Update lässt sich über den App Store kostenfrei laden, die Entwickler haben das Preismodell allerdings umgestellt. Man hat nun die Wahl zwischen einem Jahresabo zum Preis von 12,99 Euro oder der Lifetime-Lizenz zum Preis von knapp 54 Euro. Den Einmalpreis erachten wir als reichlich überzogen, den Abo-Preis empfinden wir hingegen als gerechtfertigt.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!