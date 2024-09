Home iPhone Gleiche Abmessungen: Passen iPhone 15-Hüllen auf das iPhone 16?

Gleiche Abmessungen: Passen iPhone 15-Hüllen auf das iPhone 16?

Seit dem vergangenen Freitag läuft die Vorbestellung der neuen iPhones. Viele Neuerungen gab es nicht und dennoch sorgen mehrere dafür, dass alte Hüllen trotz gleichbleibender Abmessungen obsolet werden.

Das iPhone 16 Pro ist im Vergleich zum Vorjahresmodell leicht angewachsen. Eine Hüllenkompatibilität ist damit ausgeschlossen. Anders verhält es sich beim Basis-Modell. Hier sind die Abmessungen von iPhone 15 und iPhone 16 identisch. Dass auch hier die alten Hüllen nicht passen, liegt an mehreren Änderung des iPhone 16.

Camera Control, Action Button und Kamera-Layout sorgen für Inkompatibilität

Sowohl das iPhone 15 als auch das iPhone 16 messen in der Höhe 147,6 Millimeter, in der Breite 71,6 Millimeter und sind 7,8 Millimeter dick. Beim iPhone 15/16 Plus verhält es sich mit 160,9 x 77,8 x 7,8 mm genauso. Dass alte Hüllen trotz identischer Abmessung nicht kompatibel sind, liegt an drei Änderungen des neuen iPhone 16. Der Action Button, der erstmals im Standard-iPhone verfügbar ist, ist etwas größer als die bekannte Wippe zum Stummschalten des iPhones. Außerdem hat Apple wieder mal das Kamera-Layout geändert, um die Aufnahme von Spatial-Videos und Fotos zu ermöglichen. Auch an dieser Stelle dürften iPhone 15-Hüllen nicht passen. Zudem sorgt die neue Kamerasteuerung namens „Camera Control“ dafür, dass neue Hüllen einen Ausschnitt an der entsprechenden Stelle brauchen.

Beim iPhone 16 Pro und 16 Pro Max verhält es sich noch eindeutiger. Beide Modelle haben ein um 0,2 Zoll größeres Display erhalten, wodurch auch die Abmessungen neu sind. Alte Hüllen, egal aus welchem Jahr, passen nicht auf das iPhone 16 Pro.

Habt ihr euch ein neues iPhone bestellt? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen und stimmt in unserer Umfrage vom Wochenende ab.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.