Home Sonstiges Gigaset Smart Home: Ab übermorgen nutzlos

Gigaset Smart Home: Ab übermorgen nutzlos

Die Marke Gigaset dürfte den meisten Lesern nur allzu vertraut sein, schließlich war man über Jahre Marktführer in Sachen Festnetz-Telefone. Nach einem dramatischen Rückgang musste das Unternehmen im Herbst 2023 Insolvenz anmelden, was nun bittere Folgen für Kunden und ihre Smart-Home-Produkte haben wird.

Gigaset Smart Home: Server werden abgeschaltet

Gigaset hatte sich in seiner Produktpalette breiter aufgestellt und bot seit geraumer Zeit auch Geräte für das Smart Home an. Dazu zählen Rauchmelder, Türsensoren oder die Senioren-Assistenz. Dieser werden ab Freitag nicht mehr funktionieren. Wegen Insolvenz werden die Clouddienste der Smart-Home-/Care-Produkte des Herstellers Gigaset zum 29. März 2024 eingestellt. Das teilte das Unternehmen auf seiner Webseite und über die Kundendienst-Hotline mit. Wer betroffene Geräte besitzt, kann sie im Grunde nur noch entsorgen. Einzig der Rauchmelder ist nach Auskunft von Gigaset so gestaltet, dass er ohne Vernetzung Rauch erkennt und einen lokalen Alarm ausspielt. Diese Funktion sollte demnach auch nach der Abschaltung der Cloudserver erhalten bleiben. Eine Rücksendung von Geräten ist laut Gigaset nicht möglich. Eventuelle Ansprüche von Kunden seien Insolvenzforderungen, die beim gerichtlich bestellten Verwalter mit Nachweisen geltend gemacht werden könnten, hieß es. Auf der Webseite stellt das Unternehmen dafür Formulare bereit.

Finger weg von herstellereigenen Lösungen

Für Kunden ist das eine extrem bittere Nachricht, doch leider kein Einzelfall. Gleiches passierte auch beispielsweise bei Osram und ihren smarten Leuchtmitteln. Deshalb wollen wir hier noch einmal eindringlich dazu raten, von herstellereigenen Smart-Home-Lösungen abzusehen und nur auf Produkte setzen, die mit Matter und HomeKit sowie Alexa und Google Home kompatibel sind.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!