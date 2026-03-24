Apple TV kündigt den Film „What happens at night“ an

Serien lassen sich einfacher produzieren und haben oftmals geringere Kosten pro Minute als Filme. Dies muss auch Apple TV lernen, was den langsamen Ausbau der Filmsparte erklärt. Nun kündigte der Streamingdienst eine weitere Zusammenarbeit von Leonardo DiCaprio und Martin Scorsese an.

Film „What happens at night“ angekündigt

Nach ihrer Zusammenarbeit an Killers of the Flower Moon für Apple TV setzen Leonardo DiCaprio und Martin Scorsese ihre kreative Partnerschaft fort – diesmal in einem Film, in dem Jennifer Lawrence die zweite Hauptrolle übernimmt. Angekündigt wurde das Ganze via twitter. Die Geschichte basiert auf dem gleichnamigen Roman von Peter Cameron und folgt einem New Yorker Ehepaar, das in eine abgelegene, verschneite Kleinstadt im Norden Europas reist, um ein Kind aus einem Waisenhaus zu adoptieren. Während der Ehemann hofft, ihrer Beziehung neuen Halt zu geben, verfolgt seine schwer kranke Frau einen anderen Plan: Sie möchte sicherstellen, dass er nach ihrem Tod nicht alleinbleibt.

Doch bereits bei ihrer Ankunft im heruntergekommenen Grand Imperial Hotel gerät alles aus den Fugen. Durch eine Verwechslung landen sie nicht im Waisenhaus, sondern bei einem mysteriösen Heiler. In der Folge verlieren sich ihre ursprünglichen Absichten zunehmend, während sie in eine eigenwillige, teils groteske Geschichte hineingezogen werden, in der nichts so ist, wie es zunächst scheint. Wann der Film konkret erscheinen soll, ist indes leider nicht bekannt.

Was kostet Apple TV ?

Apple TV lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.