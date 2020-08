Für bis zu 10.000 Dollar: iPhones mit installiertem Fortnite jetzt massenhaft bei eBay

Nachdem Fortnite aus dem App Store flog, dauerte es nicht lange, bis findige Geschäftemacher erste Ideen entwickelten, wie sich hieraus Kapital schlagen ließ. Denn zwar lässt sich das Spiel aktuell nicht mehr laden, wohl aber noch spielen, wenn es auf einem iPhone installiert ist. In der Folge werden aktuell iPhones mit installiertem Fortnite auf eBay zu astronomischen Preisen gehandelt.

Was tut ein eingefleischter Fortnite-Spieler ohne Fortnite auf seinem iPhone? Unabhängig von der Frage, dass ein solcher das Game vermutlich bereits installiert hatte, bevor es unlängst aus dem App Store flog, haben sich einige einfallsreiche eBay-Verkäufe ein Geschäftsmodell ausgedacht, um von dem Rauswurf des Spiels zu profitieren.

Auf eBay finden sich aktuell massenhaft iPhones, die einen aus Sicht des Spielers entscheidenden Vorteil haben: Auf ihnen ist Fortnite noch installiert.

Teils iPhones zu absurd hohen Preisen

Hier kann ein Kunde ohne Probleme iPhones für über 1.000 Dollar kaufen, bis zu 10.000 Dollar gehen laut Medienberichten die Gebote, wobei davon auszugehen ist, dass nur die wenigsten zu diesen Preisen verkauft werden. Tatsächlich dürften viele Fake-Gebote platziert worden sein, um den Preis nach oben zu treiben.

Es gibt auch iPhones mit installiertem Fortnite zu angemessenen Preisen, so etwa ein iPhone SE für 345 Dollar. Was der Spaß am Ende wert ist, muss sich jeder Spieler selbst überlegen, zumal es gerade bei Fortnite unzählige alternative Möglichkeiten gibt, das Spiel zu spielen.

Zudem ist fraglich, wie lange der Käufer noch etwas von seiner Erwerbung hätte, denn Apple hatte unlängst wie berichtet angedroht, Epic den Entwickleraccount dicht zu machen. Spätestens dann dürfte es bald vorbei sein mit dem Spielvergnügen.

