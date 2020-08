iOS 13.6 wird nicht länger von Apple signiert

Apple hat die Signierung von iOS 13.6 beendet. Wer also bereits auf iOS 13.6.1 aktualisiert hat, kann jetzt nicht mehr zur vorigen Version zurückkehren. Dies ist oft für Nutzer eines Jailbreaks wünschenswert, der nach einem Update häufig nicht mehr funktioniert.

Die vorletzte Version von iOS wird nicht länger von Apple signiert: iOS 13.6 kann damit nicht mehr auf Geräten installiert werden, auf denen bereits iOS 13.6.1 läuft. iOS 13.6.1 war am 12. August von Apple an alle Nutzer verteilt worden.

Ihr Vorgänger war eine größere Aktualisierung. Sie brachte unter anderem die Unterstützung des neuen Autoschlüssel-Features CarKey und die Audiosektion für Apple News+, die allerdings nur für Kunden in den USA von Interesse ist. Darüber hinaus wurden verschiedene kleinere Bugs und Probleme beseitigt.

Rückkehr zu älteren Versionen von iOS ist vor allem für Jailbreak-Nutzer interessant

Apple stoppt die Signierung älterer Versionen von iOS stets einige Tage oder Wochen nach Ausgabe der jeweils neuesten Version. So möchte man eine möglichst aktuelle Softwarebasis in der iPhone-Welt erreichen. Außerdem verhindert man so wirkungsvoll, dass Nutzer der neuesten Version zu einer früheren iOS-Version zurückkehren, für die noch ein funktionierender Jailbreak verfügbar ist. Diese Aufhebung der Beschränkungen der Apple-Welt ist zwar inzwischen weniger populär als noch vor Jahren, hat aber weiterhin einige überzeugte Anhänger. Gerade in jüngster Zeit waren wieder vermehrt neue Jailbreaks für iOS vorgestellt worden.

-----

