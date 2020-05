Fraggle Rock“: Erster Lizenzinhalt auf Apple TV+, eure Meinung?

Apple TV+ soll in Zukunft nicht nur mit Originals punkten, diese Pläne Apples wurden vor kurzem erst bekannt. Nun hat der Dienst bereits erste fremde Inhalte erhalten, die werden allerdings wahrscheinlich keinen neuen Ansturm auf Apple TV+ auslösen. Was haltet ihr vom ersten Lizenztitel und was würdet ihr euch an Filmen und Serien in Apple TV+ wünschen?

Apple TV+ hat erstmals auch nicht selbst produzierte Inhalte im Angebot. Alle Episoden der Animationsserie „Fraggle Rock“ („Die Fraggles“) können inzwischen auf dem Dienst gestreamt werden, nachdem Apple die hierfür nötigen Rechte erworben hatte.

Erst kürzlich wurde bekannt, dass Apple offenbar nun doch die Absicht hat, auch Lizenzinhalte auf Apple TV+ anzubieten, Apfelpage.de berichtete. In Hollywood wolle das Unternehmen sich mit Material respektive den Rechten zur Wiedergabe versorgen. Dabei sollten ältere Produktionen eingekauft werden. Nun, mit „Die Fraggles“ hat man dieser Maßgabe ganz überzeugend Rechnung getragen. Ob damit allerdings die Popularität von Apple TV+ vorangebracht werden kann…

Welche Filme und Serien wünscht ihr euch auf Apple TV+?

Bis vor kurzem hatte Apple stets betont, nur Originals anbieten zu können. Ob der heftige Wettbewerb im Streamingsektor oder die Corona-bedingte Zwangspause bei den Dreharbeiten vieler Originals nun den Kurswechsel ausgelöst hat, bleibt unklar.

In Cupertino wird man natürlich nicht viel auf unsere Wünsche oder die unserer Leser geben, aber wir sind einmal neugierig: Welche Filme oder Serien sollte Apple TV+ in Zukunft erhalten, damit ihr euch für ein Abo entscheiden beziehungsweise ein bestehendes Abo nicht kündigen würdet?

