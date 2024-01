Home Daybreak Apple Foxconn meldet weiter sinkende Umsätze | Batterygate-Klage: Apple zahlt erste Entschädigungen | Tim Cook trifft EU-Wettbewerbskommissarin – Daybreak Apple

Guten Morgen! Aufgrund schwacher Nachfrage nach dem neuen iPhone kämpft Foxconn weiter mit sinkenden Umsätzen. Derweil hat Apple damit begonnen, Entschädigungszahlungen an Klägerinnen und Kläger zu zahlen, die das Unternehmen im Zuge von Batterygate verklagt hatten. Außerdem steht Tim Cook in dieser Woche ein Treffen mit der Wettbewerbskommissarin der EU bevor. Damit herzlich willkommen zur Übersicht am Morgen.

Foxconn meldet weiter sinkende Umsätze

Ursprünglich hatte man beim größten Auftragsfertiger fürs iPhone angenommen, dass das aktuelle Modell des Produkts die eigene Bilanz verbessern könnte, doch dies scheint nicht eingetreten zu sein. Stattdessen meldet Apples größter Zulieferer einen erneuten Umsatzrückgang. Mehr dazu erfahrt ihr hier.

Batterygate-Klage: Apple zahlt erste Entschädigungen

Vor einigen Jahren hatten Nutzerinnen und Nutzer älterer iPhone-Modelle geklagt, da Apple bei starkem Verschleiß des Akkus deren Leistung gedrosselt hatte, ohne dies zu kommunizieren. Nun hat der Konzern die ersten Entschädigungszahlungen getätigt. Weitere Details dazu findet ihr hier.

Tim Cook trifft EU-Wettbewerbskommissarin

In dieser Woche wird Apple-CEO Tim Cook gemeinsam mit anderen Tech-CEOs der Einladung zu einem Meeting mit Margarethe Vestager folgen, die in der EU für Wettbewerbsfragen zuständig ist. Thema wird vor allem der neue Digital Markets Act sein. Alles Weitere dazu erfahrt ihr hier.

Geschenkkarten-Betrug: Apple will Klage mit Vergleich beilegen

Klägerinnen und Kläger fordern Entschädigung von Apple, da das Unternehmen von Betrug mit iTunes-Geschenkkarten profitiert hätte. Mehr dazu hier.

Sky/WOW kündigt Preiserhöhung an

Nachdem andere Streaminganbieter diesen Schritt bereits gegangen sind, will Sky/WOW nun auch die Preise erhöhen. Mehr dazu hier.

