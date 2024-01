Home Apple Apple zahlt: Erste Entschädigungen nach BatteryGate-Klage in den USA überwiesen

Apple hat damit begonnen, Entschädigungszahlungen an iPhone-Nutzer zu überweisen, die an einer Sammelklage im sogenannten BatteryGate teilgenommen hatten. Diese bezog sich auf den Umstand, dass Apple die Leistung einiger iPhone-Modelle gedrosselt hatte, wenn der Akku stark verschleißt war, dies jedoch den Nutzern gegenüber nicht kommunizierte.

Apple hat damit begonnen, Entschädigungen an Nutzer eines alten iPhones in den USA auszuzahlen. Diese Zahlungen gehen auf die Klage im sogenannten BatteryGate zurück. Die entsprechende Klage war, neben einer Reihe weiterer Klagen in verschiedenen Ländern, 2017 eingereicht worden.

Was war passiert?

Apple hatte die Leistung verschiedener iPhone-Modelle wie des iPhone 6 gedrosselt, nachdem die Batterie einen gewissen Verschleiß erreicht hatte.

Die Folge: Das Display wurde dunkler, die Lautsprecher leiser, der Kamerablitz blitzte nicht mehr und der Prozessor wurde langsamer.

Damit wollte Apple spontanen Abschaltungen oder Schäden am Gerät vorbeugen, die auftreten können, wenn eine Batterie schlagartig die spezifizierte Spannung nicht mehr halten kann.

Die Klage

Apple hatte diese Drossel in iOS 10.2.1. eingeführt, fatalerweise allerdings darauf verzichtet, dies irgendwo zu dokumentieren. Die gesamte Problematik um die Drossel wurde dann Stück für Stück von unabhängigen Experten und Nutzern enthüllt. Apple reagierte spät mit einer Entschuldigung und vollständiger Offenlegung – zu spät, um den Klagen zu entgehen.

Verurteilt wurde Apple nicht, stimmte aber einem Vergleich zu, ohne ein schuldhaftes Eingeständnis eigenen Fehlverhaltens.

Was kriegen die Betroffenen?

Bis zu 500 Millionen Dollar wollte Apple zahlen, so im Vergleich niedergelegt. Damit wurde nun begonnen: Erste Zahlungen wurden bereits angewiesen, wie auf der entsprechenden Webseite zu sehen ist.

Kunden erhalten 92,17 Dollar – nicht übermäßig viel, aber mehr als nichts. Vor dem Hintergrund, dass ein Produkt ohne Kenntnis des Nutzers in seinen Spezifikationen verändert worden war, scheint die Höhe der Entschädigung nach der vergangenen Zeit durchaus angemessen.

