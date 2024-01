Home Sonstiges Teurer: Sky/WOW dreht kräftig an der Preisschraube

2023 war für Abonnenten von Streamingdiensten kein gutes Jahr, nahezu alle Anbieter haben die Preise erhöht. Wer die üblichen Verdächtigen abonniert hat, zahlt nun pro Monat rund 15 Euro mehr. 2024 wird sich dieser Trend wohl fortsetzen.

Sky/WOW kündigt Preiserhöhung an

Das Live-Sport-Abo von WOW kostet derzeit 29,95 Euro und wird demnächst saftig an gezogen. Derzeit verschickt Sky entsprechende E-Mails an die betroffenen Kunden und kündigt eine satte Preiserhöhung um 6,00 Euro auf dann 35,99 Euro an. Diese soll ab dem 15. Februar 2024 greifen und für Neukunden greifen. Mit Sicherheit dürften auch Bestandskunden zum nächsten Abrechnungszyklus umgestellt werden.

Die übliche Begründung

WOW hat dafür zudem eine entsprechende Webseite eingerichtet, wo über alle Details der Preisanpassung aufgeklärt wird. Begründet wird die Preis­erhö­hung mit „wirt­schaft­lich schwie­rigen Zeiten“ und „stetig stei­genden Kosten für Lizenzen und tech­nische Infra­struktur“ – also die gleiche Standard-PR-Formulierung wie bei allen anderen Streamingdiensten. Wer die Preiserhöhung abfedern will, sollt laut der Empfehlung von WOW gleich das Jahresabo abschließen. Hier soll es einen entsprechenden Preisvorteil geben, der aktuell 5,00 Euro beträgt. Wie es sich nach dem 15. Februar 2024 verhält, ist indes unklar.

