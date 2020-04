Sonos startet Radio-Dienst und eigenen Sender

Der bekannte Home-Speaker-Hersteller Sonos will nun ins Streaming-Business einsteigen. Schon in Kürze soll ein Radio-Dienst des Unternehmens unter dem Namen „Sonos Radio“ an den Start gehen, teilte man heute in einer Pressemitteilung mit.

Sonos möchte die größten und besten Radiosender weltweit zur Verfügung stellen, insgesamt mehr als 60.000 regionale und internationale Sender. Der Dienst soll durch eine Kooperation mit TuneIn und Napster realisiert werden. Auf diese Weise sollen Musik, Nachrichten, Sport und mehr für Nutzer gestreamt werden.

Geplant ist zudem ein Pendant zu Apple Music und Beats1: Mit „Sonos Sound System“ wird ein werbefreier Musiksender gestreamt, in dem auch bekannte Künstler Auftritte haben sollen. Produziert wird das Ganze im Flaggschiff-Sonos-Store in New York.

Sonos Radio bietet dir die weltweit größte und beste Auswahl an Radiosendern. Nutzern von Sonos Radio stehen jetzt exklusive Inhalte, ausgewählte, genrespezifische Sender und insgesamt mehr als 60.000 regionale Radiosender kostenlos zur Verfügung.

Mit einem Softwareupdate der App wird Sonos Radio bereits ab dem 21. April für alle Sonos-Kunden nutzbar sein. Ihr findet den Dienst in der Sonos-App unter dem Menüpunkt „Durchsuchen“.

Mit Sonos Radio versucht der Hersteller offenbar seine Unique-Selling-Points zu mehren, war man in der jüngeren Vergangenheit öfters durch unschöne Aktionen aufgefallen. Ebenso tut man sich schwer mit der Konkurrenz durch Apple, Google und Amazon.

