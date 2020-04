Afrika im Fokus: Apple Music und App Store kommen in viele neue Länder

Der App Store und Apple Music sowie einige weitere iCloud-Dienste sind in einer ganzen Reihe neuer Länder gestartet. Damit können nun hunderte Millionen neuer Nutzer das Apple-Ökosystem in größerem Umfang nutzen, doch nicht in allen neu hinzugekommenen Ländern dürfte es einen großen Markt geben.

Apple hat seine Präsenz rund um die Welt deutlich ausgebaut. Wie das Unternehmen nun mitteilte, sind der App Store und Apple Music sowie die Podcasts und auch Apple Arcade in zahlreichen neuen Ländern an den Start gegangen. Nicht überall ist dabei App Store und Apple Music parallel verfügbar, auch wenn uns das kaum vorstellbar erscheint.

Fokus auf Afrika und Asien

Vor allem in Afrika expandiert Apple in neue Märkte. Apple Music, Apple Arcade, die Podcasts und der App Store starten unter anderem in Kamerun, Libyen, der Demokratischen Republik Kongo, Gabun, Marokko, Ruanda und Sambia. Lediglich Apple Music kommt in verschiedene weitere bedeutende afrikanische Länder, darunter Angola, Algerien, Liberia, Tansania, Namibia, dem Senegal und Tunesien. Im Raum Asia-Pacific starten die Dienste auf den Malediven und in Myanmar.

In Europa erhalten einige Balkan-Länder wie Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Montenegro und Serbien sowie Georgien Zugang zu den neuen Diensten. In Afghanistan starten die Neuzugänge mit Ausnahme von Apple Music, der Irak erhält die neuen Dienste ebenfalls. Mit Rücksicht auf die vielerorts geringere Kaufkraft erhalten die neuen Kunden Apple Music für einen sechsmonatigen kostenlosen Testzeitraum, regulär können Nutzer Apple Music drei Monate lang kostenlos testen.

Eine vollständige Auflistung findet sich bei Apple. In zahlreichen der neu erschlossenen Länder regieren repressive Regime und die freie Rede ist ebenso unbeliebt wie eine selbständige Kulturszene. Vor diesem Hintergrund ist abermals mit einer ganzen Welle aus dem App Store entfernter Apps und unzugänglicher Musikstücke oder Podcasts in verschiedenen Ländern zu rechnen.

