Fintech Revolut bietet nun auch Datentarife an

Verfasst von Patrick Bergmann // 2. April 2024 um 12:51 Uhr // Apps // // Keine Kommentare

Wie behäbig klassische Banken sind, hat in den letzten Wochen und Monaten insbesondere die Postbank gezeigt. Aufgrund einer internen Umstellung der IT-Infrastruktur gab es regelmäßig Ausfälle, hinzu kommt das Ausdünnen des Filialnetzes. Oftmals fährt man bei Fintechs, wie reine Online-Banken auch genannt werden, deutlich besser. Neben N26 hat sich hier besonders Revolut hervorgetan und hier gibt es nun eine spannende Erweiterung.

Man kann nun auch Datentarife buchen

Kunden in Irland und Großbritannien können seit geraumer Zeit in ihrem Account einen Datentarif buchen, nun wird das Feature bei Revolut auch in Deutschland und Österreich ausgerollt. Dieser wird über eine eSIM direkt in der Revolut-App realisiert und ist innerhalb von wenigen Minuten einsatzbereit. Dafür brauchen deutsche Kunden die aktuelle Version der Revolut-App, welche die Versionsnummer 10.21 trägt. Übrigens, die Funktion der eSIM wird seit dem iPhone XS Max unterstützt

Mehr als 100 Länder werden unterstützt

Mit der Erweiterung werden nun insgesamt 100 Länder von Revolut unterstützt. Bei der Auswahl kann man zwischen lokal, regional und global auswählen, die Tarife sind entsprechend angepasst. 10 GB kosten in Deutschland knapp 21 Euro pro Monat, während es in Österreich gerade einmal 10 GB sind. Zur Einführung werden jedem Kunden 100 MB kostenfrei bei Aktivierung gutgeschrieben. Kunden, die Revolut Ultra haben, sind aktuell 3 GB kostenfrei inkludiert.

