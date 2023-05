Home iPad Final Cut Pro und Logic Pro am iPad: Preise, Verfügbarkeit, Voraussetzungen

Apple hat heute die beiden Profi-Apps Final Cut Pro und Logic Pro für das iPad angekündigt und damit für allgemeine Überraschung gesorgt. Die beiden Apps starten in wenigen Tagen auf dem Tablet, wir geben einen Überblick über die Preise und weitere wichtige Eigenschaften der Apps.

Apples Videoschnittbearbeitung Final Cut Pro kommt auf das iPad. Womit man lange nicht gerechnet hat, tritt nun ein. Hier lest ihr mehr über die Features und Möglichkeiten der iPad-Umsetzung der Anwendung.

Die App ist günstiger als ihr Desktop-Pendant und noch etwas ist anders: Apple bietet die App nur im Abo an.

Auf diese Weise kostet sie 4,99 Euro im Monat, ebenso Logic Pro.

Es gibt auch einen Jahrestarif, hier liegen die Kosten bei 49 Euro, der Kunde spart also ein wenig. Ein einmonatiger Probezeitraum für Tester ist verfügbar.

Final Cut Pro und Logic Pro für den Mac werden einmalig gekauft, alle folgenden Updates sind kostenfrei, es bleibt abzuwarten, ob Apple hier ebenfalls die Konditionen ändern möchte.

Voraussetzungen für Final Cut Pro und Logic Pro

Um die beiden Apps am iPad nutzen zu können, ist iPadOS 16.4 oder höher erforderlich.

Zusätzlich läuft Final Cut Pro nur auf einem iPad Pro mit M1 oder höher, damit sind die aller meisten älteren Modelle ausgeschlossen. Logic Pro kann immerhin noch auf einem iPad Pro mit A12 oder höher genutzt werden.

Verfügbarkeit

Die beiden Apps werden am 23. Mai verfügbar gemacht werden, Kunden können also in zwei Wochen mit der Nutzung loslegen.

Sind Final Cut und Logic für euch in ihrer neuen iPad-Version interessant? Teilt uns gern eure Eindrücke in den Kommentaren unter dem Artikel mit.

