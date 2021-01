Home Daybreak Apple Faltbare iPhone-Prototypen | MacBook als AirPower | Apples AR-Brille – Daybreak Apple

Guten morgen miteinander! Die Mitte der Woche ist erreicht – Hälfte geschafft, manche haben Schnee, anderswo regnet es nur. Wir blicken heute früh wie üblich auf wie wichtigsten Nachrichten aus dem Apple-Universum der letzten 24 Stunden.

Das faltbare iPhone ist noch immer da draußen – irgendwo in der Gerüchteküche. Angeblich arbeitet Apple schon lange daran. Apple hat angeblich schon zwei halbwegs überzeugende Prototypen eines möglichen Falt-iPhones fertig gebaut, hier lest ihr weitere Details darüber. Auch über faltbare iPads wurde in der Vergangenheit schon spekuliert, hierzu seht ihr etwa hier mehr.

Lädt das MacBook bald das iPhone?

Mit AirPower wurde es bekanntlich nichts, dafür gibt es irgendwann möglicherweise eine andere Möglichkeit, das iPhone zu laden. Patente, die von Apple eingereicht worden sind, beschreiben, wie das iPad oder ein MacBook ein iPhone aufladen könnten, hier dazu mehr.

Apple und seine AR-Pläne

Ihr wisst ja sicher um die zahlreichen Gerüchte um ein mögliches AR-Headset von Apple. Nun soll die Entwicklung der Brille oder was immer da kommt in die zweite Phase eingetreten sein. Wann allerdings ein entsprechendes Produkt marktreif ist und präsentiert wird, steht noch immer im Apfel.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Outlook am Mac – und überall sonst – steht möglicherweise vor einem radikalen Neubeginn. Plänen nach, die bei Microsoft verfolgt werden sollen, soll die App als Web-App neu starten. 2022 könnte die Umstellung erfolgen. Microsoft hat es so einfacher, allerdings haben Web-Anwendungen nicht notwendigerweise nur Vorteile für den Verbraucher. Sie stehen oft in der Kritik, langsam und instabil zu sein.

Das iPhone 12 Mini legt offenbar einen Fehlstart hin.

Es hatte sich früher schon angedeutet: Das iPhone 12 Mini verkauft sich nicht annähernd so gut, wie die übrigen drei iPhone-Modelle, über eine entsprechende Erhebung lest ihr hier mehr. Am erfolgreichsten ist danach das iPhone 12.

Foxconn ist vom iPhone 12 begeistert.

Grund zur Freude hat dagegen Foxconn: Der größte Fertiger des iPhones hat durch die starke Nachfrage nach den vier neuen Modellen ein Rekordquartal hinter sich und die Aussichten für 2021 bleiben weiter positiv.

Kommt positiv durch den Tag – bis morgen!

