Spannend: Neues Patent zeigt MacBook und iPad als „AirPower“

Ein MacBook mit integriertem AirPower? Dieses Konzept taucht in zwei neuen Patenten auf, die Apple heute zugesprochen wurden. Wie Patently Apple berichtet, handelt es sich um Anmeldungen, die sowohl Laptops als auch Tablets von Apple zeigen, die andere Geräte kabellos laden können.

Auch wenn das iPhone 12 noch kein bilaterales Wireless Charging unterstützt, hält das Apple nicht davon ab, neue Patente mit ähnlichen Lösungen für seine Laptops und Tablets auszuforschen. Offensichtlich forscht Apple an einer Möglichkeit, wie damals bei AirPower mehrere Geräte gleichzeitig auf dem Gehäuse anderer Geräte laden zu können.

Konkret sind in der Patentanmeldung Abbildungen ersichtlich, welche ein aufgeklapptes MacBook zeigen, das neben dem Trackpad jeweils eine Apple Watch und ein iPhone aufladen kann. Kabellos selbstredend. Ein weiteres Bild führt uns ein iPad vor Augen, dessen Rückseite als kabellose Ladestation für iPhone und Apple Watch fungiert.

Sehr spannend fänden wir in dem Zusammenhang vor allem das schnelle Aufladen der AirPods. Das könnte dann in etwa so aussehen:

Wie immer bleibt abzuwarten, ob und wie Apple das überhaupt für konkrete Prototypen verwenden wird. Ähnliche Patente gab es indessen in der Vergangenheit schon. 2018 kursierten Meldungen, wonach Apple die Möglichkeit zum Laden der AirPods auf der iPhone Rückseite genauer untersuchte.

Wie fändet ihr eine solche Technologie? Könntet ihr sowas in den Alltag integrieren?

