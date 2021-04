Home Sonstiges Fake-SMS im Umlauf: Vermeintliche DHL-Nachricht fordert zum Klicken auf Link auf

Fake-SMS im Umlauf: Vermeintliche DHL-Nachricht fordert zum Klicken auf Link auf

Aktuell rollt eine größere Welle aus Fake-SMS durch das Land. In betrügerischer Absicht werden die Nachrichten an Mobilfunkanschlüsse verschickt deren Inhaber dazu gebracht werden sollen, auf einen in der Nachricht enthaltenen Link zu klicken. Da DHL tatsächlich auch SMS mit Tracking-Links an Kunden verschickt, erscheint eine gesonderte Warnung angezeigt.

Ausgeschlafene Internetnutzer und Online-Shoppen werden kaum auf einen dubiosen Link in einer dubiosen Nachricht klicken und schon erst recht nicht werden sie im Anschluss etwa persönliche und sensible Informationen wie Kontodaten oder Adressen auf der sich öffnenden Seite eingeben. Wenn es aber um erwartete Pakete geht und der Kunde im Stress ist, kann ein wenig Unachtsamkeit reichen, um sich großen Ärger einzuhandeln.

Auf diese Unachtsamkeit spekulieren aktuell wieder vermehrt die Versender von Fake-SMS, die vorgeben, von DHL oder der Post zu stammen und die Kunden darin auffordern, auf den besagten Link zu klicken. DHL warnt daher auf Twitter noch einmal nachdrücklich, auf diesen Link zu klicken.

Vorsicht: Derzeit kursieren Betrugs-SMS, deren Absender sich als Deutsche Post oder DHL ausgeben. Diese SMS sind NICHT von uns! Bitte klickt nicht auf den darin angegebenen Link. Wir fordern grundsätzlich keine Daten per SMS an & informieren nicht per SMS über den Sendungsstatus. — DHL Paket (@DHLPaket) April 7, 2021

Habt ihr so eine SMS auch bereits erhalten?

Zusammenhang mit Datenpanne bei Facebook?

Die aktuelle Spam-Welle rollt bereits seit Ende März und treibt aktuell offenbar einem neuen Höhepunkt zu. Es ist im Einzelfall nicht schlüssig nachzuverfolgen, woher die Versender dieser Nachrichten die eigene Mobilfunknummer haben, allerdings erscheint ein Zusammenhang mit einer größeren Datenpanne bei Facebook durchaus möglich, über die wir zuvor in einer weiteren Meldung berichtet hatten.

Das soziale Netzwerk hatte bereits 2019 rund 533 Millionen Datensätze verloren, in denen auch Telefonnummern von Handyanschlüssen enthalten waren, unter den Betroffenen befanden sich auch rund sieben Millionen Deutsche. Es gibt einerseits Hinweise darauf, dass dieser Datenbestand zwischenzeitlich noch einmal aktualisiert worden sein könnte, zudem werden die Daten noch immer in einschlägigen Hackerforen angeboten. Vor diesem Hintergrund ist ein Zusammenhang mit den angeblichen SMS vn DHL durchaus denkbar.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!