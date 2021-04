Home Apple WSJ: Procter & Gamble an chinesischen Geheimversuchen zum Unterlaufen von Apples App-Tracking-Transparenz beteiligt

Angesichts der heraufziehenden App-Tracking-Transparenzverpflichtung unter iOS und tvOS bereiten sich nicht nur Unternehmen in China darauf vor, die neue lästige Pflicht zu umgehen. Mit Procter & Gamble ist ein Konsumgigant der westlichen Welt offenbar in eine Art Verschwörung zur Umgehung der App-Tracking-Transparenz verstrickt. Noch ist unklar, wie konsequent Apple seine neue Regel durchsetzen wird.

Apples neue App-Tracking-Transparenz stößt bei Werbenden auf der ganzen Welt auf Ablehnung. Vor einem Monat dann tauchten erste Hinweise darauf auf, dass bereits daran gearbeitet wird, die neue Vorgabe Apples zu umgehen. Diese verpflichtet alle Entwickler, von den Nutzern die Zustimmung zum App-Tracking einzuholen, doch in China hat sich offenbar ein Branchenverband der Werbewirtschaft zusammengeschlossen, um alternative Methoden des sogenannten Fingerprintings zu entwickeln, mit der der selbe Effekt auch ohne Zustimmung der Nutzer erreicht werden kann, Apfelpage.de berichtete.

In Tests dieses neuen Verfahrens war allerdings nicht nur die chinesische Wirtschaft eingebunden, viel mehr soll auch der Mischwarenkonzern Procter & Gamble in erste Feldversuche mit der neuen Technik verwickelt gewesen sein, berichtet aktuell das WSJ. Procter & Gamble reagierte umgehend mit einer zuckersüßen Stellungnahme, in der man erklärte, sich dafür einzusetzen, Kunden auf der ganzen Welt nutzbringende Inhalte zu präsentieren.

Daneben haben wohl auch PricewaterhouseCoopers und Deloitte, zwei der weltweit größten Wirtschaftsprüfer, an den chinesischen Geheimversuchen teilgenommen.

Apple betont universelle Gültigkeit der App-Tracking-Transparenz

Apple erinnerte unlängst erst alle Entwickler an die mit dem Start von iOS 14.5 und iPadOS 14.5 sowie tvOS 14.5 verpflichtende App-Tracking-Transparenz und machte wiederholt deutlich, keine Verstöße, seien sie durch Kreativität oder Unterlassung realisiert, dulden zu wollen. Unklar ist noch, wie willig und wie fähig Apple sein wird, die Einhaltung seiner eigenen neuen Regel flächendeckend zu erzwingen.

