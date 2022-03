Home Deals Exklusivdeal für Meross: Smart Radiator Thermostat 32% günstiger

Das Thema Energiekosten wird uns auf unabsehbare Zeit begleiten: Die Preise werden aus verschiedenen Gründen steigen und hier hilft nur Anbieter vergleichen und sparsam mit der Wärme umzugehen. Für Letzteres haben wir einen schicken und vor allem exklusiven Deal für euch, denn das schreit geradezu nach einem smarten Heizkörper-Thermostat.

32% auf das Smart Radiator Thermostat von Meross sparen

Meross hat in den letzten drei Jahren ein ordentliches Portfolio an HomeKit-Zubehör auf den Markt gebracht und zählt damit mittlerweile zu den größten Anbietern. Gute Verarbeitungsqualität zu günstigen Preisen sind immer gern gesehen. Das gilt auch für das Heizkörper-Thermostat, welches mit einem Hub in HomeKit integriert wird und dabei ein nettes Detail aufweist: Das runde Display ist in die Front des Thermostats eingelassen und bietet neben der Temperatur auch die Information an, welchen Modi man gerade laufen lässt. Das Starter-Set kostet regulär 79,99 €, ist gerade auf 76,99 € reduziert und man kann einen 10,00 € Rabattcoupon einlösen. Das reicht uns aber nicht, wir legen noch einen zusätzlichen 15,00 € Rabattgutschein obendrauf. Gebt an der Kasse einfach diesen Code H38L8NHE ein und ihr reduziert das Thermostat auf schlanke 51,99 €

Der Deal ist ab sofort gültig und kann bis zum 05. März 2022 genutzt werden. Schnell sein lohnt sich in diesem Fall also.

