Eufy stellt den Cleany X9 Pro vor

Es gibt Dinge, die man als Erwachsener eher ungern macht: Die Steuererklärung beispielsweise, Bügeln der Wäsche oder die Bodenpflege. Letzteres lässt sich dank der Staubsaugerroboter zumindest in gewisser Hinsicht automatisieren. Nun gibt es von Ankers Tochtermarke Eufy ein neues Modell.

Der Eufy X9 Pro

Der Eufy X9 Pro ist das neueste Flaggschiff des Herstellers und soll den 2021 eingeführten RoboVac X8 ablösen. Der Eufy RoboVac X9 Pro besitzt zwei rotierende Wischbürsten, wofür das Unternehmen seine MopMasterTM-Technologie verwendet. Der starke Motor sorgt dafür, dass die Wischmobs mit bis zu 180 Umdrehungen rotieren. Die Saugleistung beträgt 5.500 Pascal.

Für die Navigation kommen 3D-Time-of-Flight-Sensoren (ToF) und eine KI-Kamera zum Einsatz, die über 20 Arten von Hindernissen, etwa Spielzeug, erkennen und diese sicher umfahren. Übrigens ist der X9 pro auch in der Lage, seine Wischpads anzuheben, wenn ein Teppich erkannt wird. Die Ladestation wäscht zwar die Wischtücher aus und trocknet diese im Anschluss, eine Absaugfunktion für den Staubbeutel ist allerdings nicht vorhanden.

Preise und Verfügbarkeit

Der X9 Pro wird mit einer UVP von 899,00 Euro in den Handel gehen, der Verkaufsstart erfolgt am 11. Juli. Wer sich jetzt auf der Webseite des Herstellers registriert, bekommt einen Gutschein in Höhe von 100,00 Euro und drückt den Preis auf 799,00 Euro.

