Entdrosselt: Apple TV+ stellt normale Auflösung auch wieder her

Apple TV+ hebt seine Drosselung der Auflösung ebenfalls wieder auf. Damit können Inhalte wieder in HD oder 4K gestreamt werden, die Einschränkungen bei der Auflösung hatten alle großen Streamingdienste im Zuge der aufkommenden Corona-Krise eingeführt.

Auch bei Apple TV+ kehrt die Auflösung der Inhalte zu den üblichen Standards zurück. Die verschiedenen Titel können damit wieder in der jeweils verfügbaren Auflösung, also in HD oder 4K, gestreamt werden, die Rückkehr zur Normalität wird schrittweise abgeschlossen. Apple TV+ hatte, wie viele andere Anbieter von Streamingdiensten auch, die Bildqualität zwischenzeitlich deutlich eingeschränkt.

Auch Netflix hat seine Streams wieder entdrosselt

Hintergrund war eine Sorge der Politik, die aufgrund der deutlich gestiegenen Internetnutzung in Zeiten der Corona-Krise mit Engpässen auf der Datenautobahn gerechnet hatte. Die EU-Kommission hatte daher die Streamingdienste gebeten, vorübergehend ihre Auflösung und damit die benötigten Datenmengen bei der Übertragung zu verringern. Die großen Akteure der Branche wie YouTube, Amazon und Netflix kamen dieser Bitte wie berichtet umgehend nach. Dabei fiel die Drossel bei Apple TV+ besonders heftig aus, wie verschiedene Nutzer beobachtet hatten. Zuletzt hatte dann Netflix diese Drossel wieder aufgehoben, Apfelpage.de berichtete. Die Befürchtungen von Zusammenbrüchen des Internets haben sich trotz Corona und Home-Office bislang nicht bewahrheitet. Netflix führt die Rückkehr zur Normalität in Abstimmung mit den Internetprovidern und Schritt für Schritt durch, bei einzelnen Nutzern könnte die normale Auflösung also noch etwas länger auf sich warten lassen.

