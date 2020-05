Apple veröffentlicht zwei neue Apple Watch PRIDE-Armbänder

Apple hat heute zwei neue Ausführungen der PRIDE-Armbänder für die Apple Watch in seine Stores gebracht. Zum ersten Mal ist auch das NIKE Sportarmband in der PRIDE-Edition verfügbar. Beide sehen wirklich schick aus! Sie können ab sofort bei Apple für 49 Euro gekauft werden.

Als Teil einer Pressemitteilung über die Entwicklung von PRIDE und Apples Beitrag dazu, hat das Unternehmen heute zwei frische PRIDE-Watchbänder präsentiert. Wir sehen zum einen das normale Sportarmband, das mit den Regenbogenfarben längs gestreift verfügbar ist. Gerade im Zusammenspiel mit den neuen PRIDE-Zifferblättern, die mit watchOS 6.2.5 verfügbar sind, sieht dieses länglich gestreifte Armband noch cooler aus.

Mit den PRIDE-Armbändern und den Zifferblätter unterstützt Apple Organisationen, die LGBTQ Interessen vertreten und sich für positive Veränderungen einsetzen. Unter diesen befinden sich GLSEN, PFLAG, The Trevor Project, Gender Spectrum, The National Center for Transgender Equality, Encircle und SMYAL in den USA und ILGA World als weltweite Organisation.

Zum ersten Mal springt auch NIKE auf den Zug mit Apple auf und lanciert das NIKE Sportarmband in der Pride Edition in weiß mit farbigen Löchern. Es sieht unserer Meinung nach auch sehr frisch aus und ziemlich passend für den Frühling und Sommer.

Übrigens: Beide Bänder sind in beiden Größen sind für 49 Euro erhältlich.

Schlägt jemand von euch zu?

