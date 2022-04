Home Daybreak Apple Elon Musk kauft Twitter | Neuer iMac Pro schon 2023? | Apple sucht Unabhängigkeit von China – Daybreak Apple

Elon Musk kauft Twitter | Neuer iMac Pro schon 2023? | Apple sucht Unabhängigkeit von China – Daybreak Apple

Guten Morgen! Gestern wurde bekannt, dass Elon Musk tatsächlich Twitter gekauft hat. Darüber hinaus könnte der iMac Pro neuesten Gerüchten zufolge im nächsten Jahr eine Rückkehr mit dem M3-Chip finden. Außerdem möchte sich Apple unabhängiger von China machen. Damit herzlich Willkommen zu unserer Übersicht am Morgen.

Elon Musk kauft Twitter

Nachdem sich der Aufsichtsrat von Twitter zunächst skeptisch zeigte, hat dieser nun doch einem Verkauf des Unternehmens an den Milliardär Elon Musk zugestimmt. Der Kaufpreis beträgt 44 Milliarden Dollar, wobei die Anteilseigner diesen ebenfalls absegnen müssen. Musk möchte Twitter in ein privates, nicht börsennotiertes Unternehmen umwandeln. Alle weiteren Details findet ihr hier.

Neuer iMac Pro schon 2023?

Laut Analysten arbeitet Apple weiter fleißig an eigenen Prozessoren. Dabei soll die Entwicklung des M3-Chips bereits begonnen haben. Gerüchten zufolge könnte dieser unter anderem in einem neuen iMac Pro verbaut werden. Dieser könnte allerdings frühestens nächstes Jahr an den Start gehen. Mehr Informationen dazu findet ihr hier.

Apple sucht Unabhängigkeit von China

Aufgrund der ständigen Lockdowns in China möchte Apple sich von dem Land unabhängiger machen. Dazu möchte es seine Lieferkette außerhalb von China erweitern. Doch hierbei steckt Apple auch in einem Dilemma. Mehr dazu könnt ihr hier nachlesen.

Kurzgefasst

Was sonst noch wichtig war

Apple TV+ gewinnt erstmals BAFTA-Awards

Zum ersten Mal haben zwei Eigenproduktionen von Apple TV+ Preise bei den BAFTA-Awards gewonnen. Mehr dazu hier.

Störungen bei Apple Music und im App Store

Am Montagnachmittag kam es vermehrt zu Störungen bei Apple-Diensten wie Apple Music. Mehr dazu hier.

Die Neuzugänge bei Netflix im Mai

Hier erfahrt ihr, welche neuen Filme und Serien im kommenden Monat auf Netflix verfügbar sein werden.

