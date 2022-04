Home iCloud / Services Apple TV+: Original gewinnt erstmals zwei BAFTA Awards

Apple TV+: Original gewinnt erstmals zwei BAFTA Awards

Qualität war eigentlich nie das Problem von Apple TV+, schon die ersten Serien „The Morning Show“ und Co. wussten zu gefallen. Vielmehr störte die Quantität, hier legt Apple aber gerade ein beachtliches Tempo an den Tag. Dabei bleibt die angesprochene Qualität keinesfalls auf der Strecke, wie zwei neue Auszeichnungen beweisen.

Apple TV + sichert sich zwei BAFTA-Awards

In der Nacht von gestern auf heute konnte sich Apple TV+ für zwei Dokumentationen einen BAFTA-Award sichern. Apple konnte diese Auszeichnungen für die Dokumentation „9/11: Inside the President’s War Room“ und „1971: The Year That Music Changed Everything“ holen. Das ist das erste Mal, dass sich der iPhone-Konzern diese bekehrte Auszeichnung sichern konnte. Konkret handelt es sich um diese beiden Preise:

Editing: Factual – Danny Collins und Mark Hammill, “9/11: Inside the President’s War Room”

Sound: Factual – Stephen Griffiths, Andy Shelley, Nas Parkash, Dan Johnson, Tae Hak Kim und Claire Ellis, “1971: The Year Music Changed Everything”

„9/11: Inside the President’s War Room“ ist ein Blick wert

besonders die Dokumentation zum Anschlag auf das World Trade Center ist einen Blick wert. Schließlich veränderte die Terrorattacke das gesamte öffentliche Leben in unserer westlichen Gesellschaft. So war es beispielsweise früher üblich, dass kleinere Kinder einen Blick in das Cockpit eines Passagierflugzeugs werfen durften – während des Fluges. Das ist heutzutage undenkbar.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.



Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube.



Inhalt von YouTube immer anzeigen

Apple TV+ kann auf allen relevanten Plattformen empfangen werden, bietet alle Inhalte in 4k und Dolby Atmos an und kostet lediglich 4,99€

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!