Einschneidender Wechsel: Phil Schiller nicht länger Apples Marketing-Manager

Phil Schiller gibt seinen Posten als leitender Verantwortlicher für Marketingfragen bei Apple auf. Er wird stattdessen Apple Fellow und werde sich als solcher weiter für eine erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens einsetzen. Der personelle Wechsel erfolgt auch, um Schiller mehr Zeit für seine Familie zu geben, heißt es.

Heute ist ein ereignisreicher Tag bei Apple: Zuerst der neue iMac mit neuer Technik, jetzt auch noch eine gewichtige Personalie. Apple hat heute Abend angekündigt, dass Phil Schiller seinen Posten aufgibt. Er war lange Jahre Apples Senior Vice President of Marketing. Auf diesem Posten wird ihm nun Greg Joswiak nachfolgen. Schiller wird als Apple Fellow weiter im Unternehmen bleiben.

ApplesCEO Tim Cook würdigte Schillers Verdienste um Apple: Phil habe dabei mitgeholfen, Apple zu der Firma zu machen, die sie heute ist, so der CEO

Seine langjährige Arbeit und die daraus resultierende Erfahrung im Marketing für Apple machten Schiller perfekt für seine neue Rolle, in der er dazu beitragen werde, Apple in einem Moment der Transformation zu unterstützen, so Cook weiter.

Schiller will mehr Zeit für die Familie

Phil Schiller selbst äußerte sich ebenfalls zu seinem personellen Wechsel: Er verdeutlichte, dies sei ein erster Schritt, bedeutende Änderungen in seinem Leben vorzunehmen.

“It has been a dream come true for me to work at Apple, on so many products I love, with all of these great friends — Steve, Tim, and so many more.“

Schiller kam mit 27 zu Apple, jetzt wird der Manager 60. Es sei jetzt die Gelegenheit, sich mehr Zeit für Familie und Freunde zu nehmen. Außerdem gebe es da noch einige persönliche Projekte, an denen er arbeiten wolle.

Wie Schiller sich in seiner neuen Rolle als Apple Fellow einbringen wird, muss sich noch zeigen.

