Echo Show: Amazon stellt neue Smart Displays vor

Verfasst von Fabian Schwarzenbach // 21. November 2024 um 11:00 Uhr // Apple // // 2 Kommentare

Amazon hat seine Echo-Reihe aktualisiert. Mit dem Echo Show 15 und dem Echo Show 21 gibt es zwei neue Smart Displays, an denen sich Apple in nicht allzu ferner Zukunft orientieren könnte.

Smarte Display sind im Trend, Amazon gilt hier als Vorreiter. Die beiden neuen Produkte vereinen Entertainment und Smart Home-Zentrale und sind ab sofort zu haben. Für die kleinere Version verlangt der Versandriese 329,99 Euro, für den großen Monitor sind es 439,99 Euro.

Echo Show in zwei Größen

Den Echo Show gibt es wieder in zwei Größen. Der Echo Show 15 hat sich mit einer Bildschirmdiagonale von 15,6 Zoll kaum gegenüber der ersten Generation verändert. Die größere Version, der Echo Show 21 misst nun stolze 21 Zoll in der Diagonale. Zum Vergleich: Das größte MacBook Pro hat ein 16-Zoll-Display, der neue iMac kommt auf 24 Zoll.

Integrierter Fire TV Stick und Smart Home Zentrale

In puncto Sound hat Amazon nachgelegt. Der Klang soll lebendiger und der Bass bis zu doppelt so voluminös sein. Davon profitieren integrierte Apps wie Amazon Music, Netflix und Co. Apple TV+ und Apple Music sind ebenfalls abspielbar.

Möglich macht das der integrierte Fire TV-Stick. Daneben dient der Echo Show als Smart Home Zentrale. Darüber lassen sich kompatible WLAN-, Thread- und Zigbee-Geräte steuern. Am bequemsten geht das wohl über Alexa – oder einer neuen Fernbedienung, wie wir sie vom Fire TV-Stick kennen. Wie Apple in seinen neuen Macs setzt Amazon auf WiFi 6E, WiFi 7 gibt es nicht. Bei Inaktivität lassen sich die Geräte als digitale Bilderrahmen nutzen.

Amazon hat zudem die Kamera für Videotelefonie verbessert. Das Sichtfeld ist größer geworden, der Zoom und die Geräuschunterdrückung besser. Außerdem gibt es eine automatische Bildanpassung, analog zu Apples Center Stage. Über einen Schieberegler lässt sich die Kamera blockieren. An der Oberseite gibt es zudem einen Knopf im Rahmen, der das Mikrofon deaktiviert.

Wann kommt Apples Smart Display?

Wie ihr seht, gibt es bereits einige Gemeinsamkeiten, die Apple in einem eigenen Smart Display verbauen könnte. Ein derartiges Gerät könnte eine FaceTime-Kamera mit Center Stage haben und sich über Siri und einen Tocuscreen steuern lassen. Apple Music, Podcasts und TV+ könnten neben Netflix, Prime und Co für die Unterhaltung sorgen. Auch Apple Home würde in einem Apple Smart Display – manche nennen es bereits Apple HomePad – ein neues Zuhause finden. Mit einer Integration von Fotos, Kalender und Erinnerungen würde Apple das Gerät abrunden.

Gerüchten nach befindet sich ein kleineres Gerät dieser Art bereits in der Endphase der Planung. Wie Apfelpage berichtete, soll es im kommenden Frühjahr auf den Markt kommen. Im Vergleich zu den neuen Echo-Produkten dürfte es allerdings deutlich kleiner und damit günstiger werden.

