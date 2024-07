Home Hardware Dyson unternimmt mit dem OnTrac einen zweiten Anlauf auf dem Kopfhörermarkt

23. Juli 2024

Jede Krise bietet auch Chancen, daraus gestärkt und mit neuen Ideen hervorzugehen. Corona brachte in der Technikwelt einige interessante „Innovationen“ auf den Markt, unter anderem den Dyson Zone. Der Over-Ear-Kopfhörer hatte einen zusätzlichen Bügel vor dem Mund, mit dem die Luft gefiltert wird. Der Erfolg war überschaubar, doch Dyson gibt nicht auf und unternimmt für das Segment der Kopfhörer einen zweiten Anlauf.

Dyson OnTrac vorgestellt

Für den zweiten Versuch hat sich Dyson im Hinblick auf Kopfhörer auf die Basics konzentriert und bietet nun einen herkömmlichen Over-Ear an – ohne Luftfilter. Dabei will das Unternehmen seine Expertise zum Minimieren von störenden Motorgeräuschen bestmöglich nutzen und im ANC einen neuen Standard setzen. Dafür hat der OnTrac pro Ohrmuschel vier Mikrofone verbaut, welche die Umgebungsgeräusche bis zu 384.000 pro Sekunde erfassen. In Kombination mit der passiven Dämpfung der Hörer soll man so bis zu 40 dB lauten unerwünschten Lärm unterdrücken können. Ein besonders guter Sound soll durch die eigens entwickelten 40-mm-Treiber ermöglicht werden.

„Dyson OnTrac™ headphones global premiere“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Die Akkulaufzeit gibt der Hersteller mit aktiviertem ANC mit bis zu 55 Stunden an, eine Schnellladefunktion via USB-C ist ebenfalls an Bord. Die Steuerung erfolgt über Touch-Gesten auf der Ohrmuschel über die MyDyson-App auf dem iPhone. Hier steht ein Equalizer zur Verfügung, der standardmäßig die drei Stufen „Bass Boost“, „Enhanced“ und „Neutral“ zur Auswahl anbietet. Setzt man den Kopfhörer ab, soll die laufende Wiedergabe automatisch pausieren.

Hoher Tragekomfort und hohe Personalisierung

Optisch ist der OnTrac unverkennbar ein Produkt aus dem Hause Dyson, dennoch soll der Tragekomfort hervorragend sein. Um dies zu gewährleisten, wurde besonderes Augenmerk auf eine gleichmäßige Gewichtsverteilung und die Klemmkraft des Kopfbügels gelegt. Die Ohrpolster und die Polster am Bügel sind aus weichem Mikrofasermaterial gefertigt und lassen sich spielend leicht austauschen. So sind auch über 1000 verschiedene Farbkombinationen möglich, die einen individuellen Look ermöglichen sollen.

Preise und Verfügbarkeit

Günstig ist der OnTrac nicht, mit einer anvisierten UVP von 500 Euro bewegt er sich aber im Rahmen seiner Wettbewerber. Der Marktstart soll kommenden Monat erfolgen, dann sind vier festgelegte Farbvarianten erhältlich. Die andersfarbigen Polster können dann separat als Zubehör erworben werden, zu den Preisen schweigt sich Dyson aus.

