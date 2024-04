Home Hardware Dreame Pocket: kompakter Reisefön ab sofort verfügbar

Verfasst von Patrick Bergmann // 16. April 2024 um 14:36 Uhr // Hardware // // Keine Kommentare

So langsam geht die offizielle Urlaubssaison wieder los und man muss genau überlegen, was man einpackt. Die mitgenommenen Sachen müssen effizient und möcglichst kompakt zu verstauen sein. Genau hier will Dreame mit seinem neuen Reisefön ansetzen.

Dreame Pocket

Der neue Fön ist nach dem Baukastenprinzip entwickelt worden, kommt mit zwei Aufsätzen im Lieferumfang und wiegt lediglich 300 Gramm. Der Unfrizz Nozzle-Aufsatz bändigt widerspenstiges Haar und ermöglicht elegante Looks mit glattem und glänzendem Haar. Der Curling Nozzle-Aufsatz erleichtert das gleichzeitige Trocknen und Stylen. Er lockt das Haar dank der Selbstansaugtechnologie, eine Beschädigung des Haares wird aber vermieden. Der Motor mit 110.000 U/min braucht nur 40 Sekunden, um kurzes Haar vollständig zu trocknen, und nur 4 Minuten, um langes Haar zu trocknen. Damit ist der Dreame Pocket nicht nur kompakter, sondern hat auch Leistungswerte, wie ein deutlich größerer Haartrockner.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Der Fön über fünf Modi (Kalt, Warmluft, Heißluft, sofortige Frische, Zyklisch Warm/Kalt) und zwei Luftstromgeschwindigkeiten. Dank spezieller Isolierung soll die Lautstärke bei gerade einmal 60 Watt liegen. Dank einer neuen Doppel-Platin-technologie mit negativen Ionen soll statische Elektrizität verhindert werden, damit Beschädigungen an der Kutikula des Haares vermieden werden Der intelligente NTC-Temperatursensor (Negative Temperature Coefficient) misst gleichzeitig die Temperatur 300-mal pro Sekunde, damit sie im Heißluftmodus nie über 57°C steigen – was die Haare ebenfalls schont

Preise und Verfügbarkeit

Der Dreame Pocket kommt mitsamt Zubehör und einer passenden Tasche in den Handel mit einer UVP in den zwei Farbvarianten Sidney Grey und Titanium Gold von 159,00 Euro in den Handel. Er kann ab sofort erworben werden, unter anderem bei Amazon.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

