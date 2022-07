Home Apple Dreame mit -27 % am Prime Day: Sparen auf Saugroboter und Staubsauger

Der Amazon Prime Day 2022 ist gestartet und ihr könnt bei zahlreichen Herstellern wieder echte Schnapper machen, so auch bei Dreame, einem Premium-Hersteller von Saugrobotern und kabellosen Staubsaugern. Wir haben euch drei unserer Lieblingsprodukte herausgesucht.

Über Dreame haben wir schon öfter berichtet. Der zu Xiaomi gehörende Hersteller gehört in Sachen Saugroboter schon beinahe zum „alten Eisen“, immerhin wart die Gründung bereits 2015. In unseren Apfelpage-Testberichten wussten die Produkte auch stets zu überzeugen.

Am Amazon Prime Day (12. und 13. Juli) reduziert Dreame einen großen Teil des Portfolios. Drei der spannendsten Deals findet ihr in diesem Artikel. Mit dem Dreame D9 Max findet ihr das ideale Einsteigerprodukt mit einem bombastischen Preis-Leistungsverhältnis. Der Dreame W10 ist ein Alleskönner mit automatischer Reinigungsstation. Wer lieber höchstpersönlich ans Werk gehen möchte, bekommt mit dem Dreame H11 Max den perfekten Trocken-Nass-Staubsauger.

Dreame D9 Max: Preis-Leistung top

Wer in die Welt der Saugroboter einsteigen möchte, muss nicht gleich Unsummen ausgeben. Inzwischen sind auch in die Einstiegsmodelle Funktionen gewandert, die vor einiger Zeit noch exklusiv den High-End-Produkten vorbehalten waren. So erhaltet ihr bereits für unter 300 Euro eine Saugleistung von 4.000 Pa – wirklich beachtlich. Auch eine Wischfunktion in Form eines feuchten Lappens ist mit an Bord. Dieser wird von einem 270-ml-Wassertank befeuchtet. Der Staubbehälter kommt auf üppige 570 ml, wodurch ihr ihn nicht sehr oft auswechseln müsst.

Auch schon in dieser Preisklasse kommt ein leistungsstarker LiDAR-Sensor zum Einsatz, der eure vier Wände besonders effizient abscannt und kartiert. Mit ihm reduziert sich auch das Kollisionsrisiko mit Gegenständen erheblich. Mit einer Akkuladung könnt ihr bis zu 150 Minuten lang reinigen. Nur heute und morgen spart ihr bei Amazon 100 Euro und bekommt den Dreame D9 Max für 299,99 Euro.

Dreame W10: Mit automatischer Reinigungsstation

In unserem Test zum Dreame W10 (Click) lest ihr sehr ausführlich, was das Modell zu bieten – und zwar jede Menge. Die Wischfunktion kann sich wirklich sehen lassen: Zwei rotierende Wischpads drehen sich mit 180 rpm und sagen zusammen mit der Saugleistung von 4.000 Pa beinahe jedem Schmutz den Kampf an. Die funktionsreiche Ladestation reinigt die beiden Wischpads in regelmäßigen Abständen und trocknet sie sogar, um Schimmel und unangenehme Gerüche zu vermeiden. Außerdem entleert die Station das Schmutzwasser, das der Roboter beim Fahren aufnimmt und befüllt ihn wieder mit frischem Wasser. Die beiden 4-Liter-Kanister reichen dabei sehr lange aus.

Die Batterie des Saugers hält bis zu 170 Minuten durch, womit ihr auch größere Flächen oder mehrstöckige Wohnungen bzw. Häuser reinigen könnt. Steuern und Einstellen könnt ihr den Roboter in der Xiaomi-App, die bei diesem Modell besonders viele Exklusivfunktionen bereithält. Am Prime Day liegt der Dreame W10 bei 789,99 Euro, das entspricht 290 Euro Rabatt.

Dreame H11 Max: Klassischer Staubsauger mit Wischfunktion

Es muss ja nicht immer ein Roboter sein. Wer eher auf Handreinigung steht oder gar keinen sinnvollen Einsatzzweck für einen Saugroboter hat, greift lieber zum Dreame H11 Max. Diesen könnt ihr nämlich als normalen Staubsauger nutzen, oder aber als elektrischen Wischer: Mit der Wischdüse, die optisch einem aufgewickelten Putzlappen ähnelt, und dem integrierten Wassertank erzielt ihr super Reinigungsergebnisse. Die 11.000 Pa Saugleistung arbeiten hier entsprechend fleißig mit.

Auch bei diesem Sauger gibt es eine Reinigungsfunktion: Mit der Betätigung eines Knopfes läuft aus dem Tank Wasser über die Wischrolle. Dieses landet in der Auffangschale des Standfußes. Eine Akkuladung macht bis zu 36 Minuten Reinigung möglich. Wie lange die Batterie noch hält oder in welchem Saugmodus ihr seid, könnt ihr auch dem LED-Display ablesen. Nur zum Amazon Prime Day (heute und morgen) erhaltet ihr den Dreame H11 Max für 359,99 Euro und spart damit 100 Euro.

