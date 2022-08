Home Daybreak Apple Doch ein iPhone 14 mini geplant? | MacBook-Selbstreparatur kommt nach Europa | iPad 10: Touch-ID im Power-Button und größeres Display? – Daybreak Apple

Guten Morgen! Entgegen allen Erwartungen besagt ein neues Gerücht, dass Apple doch eine Mini-Version des iPhone 14 veröffentlichen wird. Derweilen weitet Apple das Selbstreparaturprogramm für seine Geräte aus. Darüber hinaus könnte das iPad 10 unter anderem über einen Touch-ID-Sensor im Power-Button verfügen. Damit herzlich Willkommen zu unserer Übersicht am Morgen.

Doch ein iPhone 14 mini geplant?

Im Zuge der beiden vorherigen iPhone-Generationen, namentlich iPhone 12 und iPhone 13, hat Apple zusätzlich eine Mini-Version der Geräte vorgestellt. Verständlicherweise warten einige Nutzerinnen und Nutzer daher in auch in diesem Jahr sehnsüchtig auf ein iPhone 14 mini, obwohl die Veröffentlichung einer solchen Version bisher noch nicht mit großer Sicherheit vorhergesagt wurde. Nun behauptet ein Leaker, Apple plane auch in diesem Jahr, ein neues iPhone mini zu veröffentlichen. Wie wahrscheinlich es ist, dass dies eintreffen wird, erfahrt ihr hier.

MacBook-Selbstreparatur kommt nach Europa

Ab heute weitet Apple sein Selbstreparaturprogramm aus. Damit können Nutzerinnen und Nutzer nun auch MacBooks mit dem M1-Chip selbst reparieren. Darüber hinaus möchte der Konzern sein Programm auch außerhalb der USA anbieten, zunächst in Europa. Mehr zu diesem Thema erfahrt ihr hier.

iPad 10: Touch-ID im Power-Button und größeres Display?

Gerüchten zufolge soll im Herbst ein neues iPad vorgestellt werden. Dieses soll in erster Linie ein neues Design erhalten. Aus diesem Grund wird derzeit darüber spekuliert, ob der Touch-ID-Sensor nun in den Power Button wandern wird. Dies würde bedeuten, dass Apple das Design des iPad 10 an das anderer iPads anpasst. Auch ein größeres Display ist denkbar. Mehr dazu könnt ihr hier nachlesen.

Kurzgefasst

Was sonst noch wichtig war

MacBook Pro 2022: Start im Herbst ohne neuen 3nm-Chip?

Es wird davon ausgegangen, dass Apple noch in diesem Jahr ein neues MacBook Pro vorstellen könnte, allerdings könnte dieses ohne den neuen 3nm-Chip ausgeliefert werden. Mehr dazu hier.

Apple Maps demnächst mit Werbung?

Angeblich wird Apple in geraumer Zeit seinen Kartendienst mit bezahlten Suchergebnissen ausstatten. Mehr dazu hier.

WhatsApp: Status-Posts bald in Chat-Liste sichtbar

Eine aktuelle Beta zeigt, dass WhatsApp offenbar plant, Status-Posts bald in der Chat-Liste sichtbar zu machen. Mehr dazu hier.

iPhone 14: Produktion einzelner Modelle unterschiedlich weit fortgeschritten

Im Zuge der Produktion des iPhone 14 haben sich wohl je nach Modell große Abweichung hinsichtlich des Fortschritts ergeben. Mehr dazu hier.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Apple fordern mehr Home Office

Apples Angestellte haben nun eine Petition eingereicht, um sich gegen die nun vorgeschriebene Präsenzarbeit zu wehren. Mehr dazu hier.

