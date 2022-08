Home Betriebssystem Apple bringt Boot Camp-Update mit WLAN- und Bluetooth-Verbesserungen

Apple hat ein Update für Boot Camp veröffentlicht. Dieser Boot-Loader erlaubt es, auf Intel-Macs alternative Betriebssysteme wie Windows zu installieren. Die Software wird noch immer von Apple gepflegt. Für Macs mit Apple Silicon-Chip ist sie allerdings nicht verfügbar.

Apple hat seinen Boot-Manager Boot Camp aktualisiert. Die Software liegt nun in der Version 6.1.16 vor. Mit Boot Camp können Nutzer auf ihrem Mac auch andere Betriebssysteme wie Windows installieren, was sie in der Vergangenheit auch fleißig taten, etwa um nur für Windows verfügbare Produktivanwendungen weiter ausführen zu können.

Neue Version von Boot Camp verbessert die Leistung von WLAN und Bluetooth

Mit dem Update auf Boot Camp 6.1.16 verbessert Apple die Performance von WLAN. So wird die Unterstützung für WPA3 ergänzt: Nachdem vor einigen Jahren eine Schwachstelle in der WLAN-Verschlüsselung WPA2 entdeckt wurde, sollten alle Nutzer, deren Endgeräte und Router WPA3 unterstützen, auf diesen aktuellen Verschlüsselungsstandard umstellen.

Darüber hinaus behebt das Update für Boot Camp ein Problem mit Bluetooth unter Windows, das zu Problemen mit Bluetooth nach dem Aufwachen aus dem Ruhezustand führen kann.

Boot Camp lässt sich über das Apple-Menü für Software-Updates unter Windows im Startmenü aktualisieren. Für Apple Silicon-Macs ist Boot Camp nicht verfügbar. Hier erfordert es deutlich mehr Mühe, Windows oder Linux laufen zu lassen, wenngleich es auch hier prinzipiell möglich ist.

