WhatsApp will Status-Posts in Chat-Liste anzeigen, wie findet ihr’s?

WhatsApp möchte die Status-Posts der Nutzer in Zukunft direkt in der Chat-Liste anzeigen. Das würde auch die Platzierung von Werbeanzeigen deutlich erleichtern. Derzeit wird diese Neuerung in einer Beta von WhatsApp ausprobiert.

Nicht nur Apple hat eine neue Offensive für mehr Werbung überall in seinen Produkten angerissen, auch bei WhatsApp, das zu Meta gehört, macht man sich offenbar bereit, hier mehr zu tun: Facebook lebt bereits seit Jahr und Tag ausschließlich vom Anzeigengeschäft, während WhatsApp werbefrei ist – noch. Denn wo ließen sich Anzeigen besser platzieren, als in der Chat-Liste?

Dort werden sie bereits beim Facebook Messenger angezeigt. Um die Einführung von Werbung in der Konversationsliste zu flankieren, sollen in Zukunft auch Status-Posts dort angezeigt werden, das zeigt sich in einer aktuellen Beta von WhatsApp für Android.

Derzeit im Test für ausgewählte Nutzer

Ausprobiert wird diese Änderung derzeit n der Beta-Version von WhatsApp 22.18.0.70. Dort können Nutzer derzeit einstellen, ob sie Status-Posts lieber weiter separat im Status-Tab, oder in der Chat-Liste sehen möchten.

Seit der Plan von Meta scheiterte, Snapchat zu kaufen, hatte man alle Nutzer seiner diversen Messenger mit einer Kopie des Stories-Features zwangsbeglückt. Nun hat sich Meta schon länger darauf verlegt, möglichst schnell möglichst viele Funktionen von TikTok zu kopieren, dazu zählen etwa Kurzvideos.

Ob die Option, die Status-Posts in den Unterhaltungen anzuzeigen, in Zukunft dauerhaft abschaltbar bleiben wird, ist nicht klar. Würdet ihr diese Möglichkeit nutzen, wenn es sie gäbe?

