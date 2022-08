Home iPhone iPhone 14-Produktion: Pro Max-Modell liegt an der Spitze

Die Produktion des iPhone 14-Lineups läuft bereits in vollen Zügen, doch dabei gibt es offenbar deutliche Abweichungen zwischen den verschiedenen Modellen. Mit der iPhone 14 Pro Max-Produktion läuft es offenbar am besten, dagegen fällt die Fertigung beim neuen iPhone 14 Max deutlich ab.

Apple lässt das kommende iPhone 14 natürlich schon auf Hochtouren fertigen. Die Produktion eines neuen Modells läuft stets im Sommer an. Dabei werden jedoch nicht immer alle Modelle gleich schnell in gleichen Mengen gefertigt. In diesem Jahr kommt es hier offenbar zu deutlichen Abweichungen, das zeigt eine Einschätzung, die Ross Young zuletzt für seine Super-Follower veröffentlicht hat.

Danach machen Panels für das iPhone 14 Pro Max aktuell rund 28% der gefertigten Displays aus. Das iPhone 14 Pro und das iPhone 14 liegen mit jeweils 26% ein wenig dahinter.

iPhone 14 Max bei Produktion noch deutlich abgeschlagen

Derzeit liegt das iPhone 14 Max hier deutlich hinten, auf dieses Modell entfallen nur rund 19% der gefertigten Panels. Bei der Gesamtmontage sieht es ähnlich aus: Das iPhone 14 Pro Max liegt mit rund 29% Anteil ganz vorn, das iPhone 14 Max mit rund 21% ganz hinten.

Beim iPhone 14 Max handelt es sich um ein Modell mit mutmaßlich 6,7 Zoll Bildschirmdiagonale, das allerdings alle Pro-Features vermissen lässt – sich aber vermutlich allein aufgrund der Größe gut verkaufen wird.

Laut Ross Young von DSCC wird Apple in seiner Lieferkette beim iPhone 14 Max im September viel Boden gut machen, sodass es nicht zwingend zu Unregelmäßigkeiten bei der Verfügbarkeit kommen muss.

