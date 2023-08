Home Sonstiges Disney+ zeigt ersten Trailer zur zweiten Staffel Loki

Neben Star Wars ist das Marvel Cinematic Universe das zweite große Zugpferd von Disney+, welches allerdings einige heftige Schrammen erlitten hat. Grund war die reine Quantität der Inhalte. Hier gibt es eine Neuausrichtung, die hoffentlich diese Serie nicht betrifft. Die Rede ist von Loki. Die erste Staffel war bei Fans und Kritikern gleichermaßen beliebt.

Loki ist der Halbruder von Thor und hat trotz seiner charakterlichen Schwächen seinen ganz eigenen Charme. Das liegt natürlich auch am Darsteller Tom Hiddleston, soll den Erfolg der Serie jedoch nicht schmälern. Die zweite Staffel startet im Oktober und Disney+ hat nun den ersten Trailer veröffentlicht:

Inhaltlich wird die zweite Staffel einige Erzählstränge aus der ersten Staffel weiterführen und offene Fragen beantworten. So dürfte wohl das Rätsel von Ravonna Renslaye gelöst werden. Ebenso wird Mobius zurückkehren, der von Owen Wilson dargestellt wird.

Preiserhöhung nur eine Frage der Zeit

Wie eingangs beschrieben, will Disney+ die Quantität an Marvelinhalten deutlich runterschrauben. Außerdem steht hierzulande immer noch eine Preiserhöhung aus. In den USA kostet Disney+ nun 10,99 US Dollar pro Monat oder 109,99 US-Dollar. Wir gehen davon aus, dass dies bis zum Ende des Jahres auch hierzulande geschehen wird.

