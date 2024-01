Home Betriebssystem Die Zeit drängt: iOS 17.4-Beta dürfte bald starten

iOS 17.3 wurde gerade erst für alle Nutzer veröffentlicht, doch der Zeitplan für das nächste Update dürfte gestrafft sein. iOS 17.4 sollte umgehend in die nächste Beta starten, das Update muss bis Anfang März veröffentlicht sein, um nicht gegen EU-Recht zu verstoßen.

Apple dürfte schon sehr bald damit beginnen, erste Betas von iOS 17.4 an die Entwickler zu geben. Gerade erst wurde iOS 17.3 und iPadOS 17.3 in der finalen Version für alle Nutzer veröffentlicht, doch die nächsten Testversionen werden bald erwartet. Schon heute Abend könnte der neue Beta-Zyklus aufgenommen werden.

Für Apple drängt die Zeit

In diesem speziellen Fall sind es vor allem äußere Faktoren, die für Apple das Tempo vorschreiben: Bis zum 06. März muss Apple iOS 17.4, wie vermutlich die kommende Versionsnummer lauten wird, für die Allgemeinheit verfügbar gemacht haben.

Der Grund: Ab dann muss Apple den Digital Markets Act einhalten, der unter anderem die Möglichkeit vorschreibt, Sideloading am iPhone und iPad durchzuführen. Diese Änderung wird Apple dem Vernehmen nach so umsetzen, dass der EU-App Store vom App Store im Rest der Welt technisch getrennt wird. Wie genau der Nutzer dann Apps von außerhalb des App Stores laden können wird, ist noch nicht ganz klar. Es wird auch abzuwarten sein, wie viele Anwendungen in alternativen App-Bezugskanälen es zu Anfang geben wird und wie groß die Nachfrage der Nutzer ausfällt. Der Schritt der EU ist aber zumindest eine wichtige Grundlage für mehr Wettbewerb auch abseits von App Store und Play Store auf dem App-Markt.

