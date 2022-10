Home Sonstiges Die Neuzugänge bei Disney+ im November 2022

Das Jahr neigt sich mit dem November definitiv dem Ende zu und es beginnt die Weihnachtszeit. Klingt komisch, ist aber so. Der erste Advent ist nämlich der 27. 11. Warum wir dies so betonen? Nun ja, Santa Clause gilt als einer der erfolgreichsten Weihnachtsfilme und Disney+ legt dafür just im November eine eigene Serie auf.

Neben der eingangs angesprochenen Serie, Tim Allen übernimmt hier wieder die Hauptrolle, kommen auch Fans von guten Serien aus den 90ern voll auf ihre Kosten. Die leicht neurotische, aber dennoch erfolgreiche Anwältin Ally McBeal kommt zurück. Die Anwaltsserie war eine der erfolgreichsten Serien der späten 90er Jahre und wurde mit zahlreichen Preisen überhäuft. Zudem gibt es eine spannende Dokumentation rund um den Angriff auf Pearl Harbour, welcher die Amerikaner in den zweiten Weltkrieg eintreten ließ

Ab dem 2. November

Weihnachten mit Donna Hay – Staffel 1

The D’Amelio Show – Staffel 2

Reboot – Staffel 1

Der Bergdoktor – Staffel 14

Die Bergretter – Staffel 12

Family Guy – Staffel 20

Ab dem 3. November

Marvel Studios: Gemeinsam unbesiegbar – The Making of She-Hulk (Marvel)

Petterson und Findus: Das schönste Weihnachten überhaupt

Table 19 – Liebe ist fehl am Platz

Ab dem 9. November

The Montaners – Staffel 1

Candy: Tod in Texas – Staffel 1

Chinas Geschichte von oben – Staffel 1

Angriff auf Pearl Harbor: Minute um Minute – Staffel 1

Fix it! – Reparaturen am Limit – Staffel 1

Zootopia+

S.O.S mit David Beckham

Ab dem 11. November

Fire of Love

Ab dem 16. November

Mike

Santa Clause: Die Serie

Ohne Limits mit Chris Hemsworth

Ab dem 18. November

Ein wunderbarer Herbst mit Micky Maus

Haie im Bermudadreieck

The Good Doctor – Staffel 4

The Hot Zone: Tödliches Virus – Staffel 2

Queen Elizabeth II: Passing of the Crown – A Special Edition of 20/20

Queen Elizabeth II: The Legacy, The Life

Big Mama’s Haus 2

Das Urteil – Jeder ist käuflich

Mickey: Die Geschichte einer Maus

Verwünscht nochmal



Ab dem 20. November

Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium

The Patient

Ab dem 23. November

Maggie – Staffel 1

Reasonable Doubt – Staffel 1

Ally McBeal – Staffel 1-5

Rescue Me – Staffel 1-6

Ab dem 30. November

Savage Kingdom – Staffel 1-4

Willow

