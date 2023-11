Home Sonstiges Die Neuzugänge bei Disney+ im Dezember 2023

Die Neuzugänge bei Disney+ im Dezember 2023

Nicht nur der Black Friday steht in den Startlöchern, auch der letzte Monat Dezember kommt in steten Schritten näher. Da macht sich auch bei Disney+ bemerkbar, der Streamingdienst kündigt das Programm für den kommenden Monat an.

Rund 28 neue Filme und Serien im Dezember eingeplant und beide Kategorien warten mit einem Highlight auf. Da wäre einmal der Start der fünften Staffel von „The Rookie“, bei der sich die Hauptfigur mit seiner gefährlichsten Kontrahentin auseinander setzen muss. Und dann wäre da noch der fünfte Teil von Indianer Jones, Apfelpage berichtete. Anbei die Übersicht aller Neuzugänge:

Ab dem 01. Dezember

Der Lotse

Versprochen ist versprochen

Micky rettet Weihnachten

Ab dem 02. Dezember

„Doctor Who“-Specials

Ab dem 05. Dezember

Isabel Preysler: Mein Weihnachten – Staffel 1

Ab dem 06. Dezember

Theater Camp

Cesar Millan: Guter Mensch, guter Hund – Staffel 2

– Staffel 2 Dr. Ole: Tierarzt im Einsatz – Staffel 1

– Staffel 1 Family Guy – Staffel 21, Batch 1

– Staffel 21, Batch 1 American Horror Stories – Staffel 3, Batch 1

– Staffel 3, Batch 1 Soundtrack #2

Ab dem 08. Dezember

Gregs Tagebuch zu Weihnachten: Keine Panik!

Versprochen ist versprochen 2

Ab dem 13. Dezember

FX’s Welcome to Wrexham – Staffel 2

– Staffel 2 The Rookie – Staffel 5

Ab dem 15. Dezember

Indiana Jones und das Rad des Schicksals

Schlafend ins Glück

Zeitlose Helden: Indiana Jones & Harrison Ford

Ab dem 20. Dezember

Percy Jackson: Die Serie

Dragons of Wonderhatch – Staffel 1

– Staffel 1 Extreme Survival mit Hazen Audel: Über die Anden – Staffel 1

– Staffel 1 Akte X – Staffel 11

Ab dem 22. Dezember

What If…? – Staffel 2

Ab dem 27. Dezember

Aaron Carter: The Little Prince of Pop

What We Do in the Shadows – Staffel 5

– Staffel 5 American Horror Story: Delicate – Staffel 12, Batch 1

– Staffel 12, Batch 1 Tal der Könige: Ägyptens verlorene Schätze – Staffel 4

– Staffel 4 Mayans M.C. – Staffel 5

Ab dem 29. Dezember

The Mill

Disney+ kostet nun mehr

Es dürfte nun zu jedem Leser durchgedrungen sein, dennoch müssen wir es noch einmal erwähnen: Wer den gewohnten Leistungsumfang genießen will, muss nun deutlich tiefer in die Tasche greifen – das Abo mit 4k und Stream auf bis zu vier Geräten gleichzeitig kostet nun 11,99 Euro

-----

