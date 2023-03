Home Smart Home Der neue Luftreiniger E1 von Smartmi ist nun erhältlich

Waren vor rund drei Jahren HomeKit-kompatible Luftreiniger noch etwas Mangelware, ist die Auswahl nun bedeutend größer geworden. Ab heute ist diese noch etwas größer geworden, das neue Modell von Smartmi kann ab sofort bestellt werden.

Smartmi E1

Der Air Purifier E1 ist sowohl für den Standbetrieb geeignet, kann aber auch an der Wand aufgehängt werden. Um den optisch aufzupeppen, wird es der Hersteller ermöglichen, das Cover gegen frische Motive auszutauschen.

Die sollen jedoch erst später erscheinen. Der E1 ist 42 cm x 30 cm x 14 cm groß und wiegt etwas mehr als drei Kilogramm. Der Luftreiniger schafft laut eigener Aussage, Räume mit einer Größe von bis zu 18 Quadratmeter zu reinigen. Dies wird durch die Reinigungsrate von 2500 Liter pro Minute gewährleistet, was 150 Kubikmeter Luft pro Stunde entspricht. Die Geräuschentwicklung soll dabei deutlich unter 50 dB liegen. Für den Einsatz in der Küche ist auch ein Aktivkohlefilter verfügbar.

Die Anbindung in HomeKit erfolgt via WLAN im 2,4 GHz-Frequenzband und ermöglicht dann die Steuerung via Siri. In der Home-App lassen sich dann Automationen in Kombination mit Luftsensoren erstellen. Die App des Herstellers benötigt man für eventuelle Firmwareupdates oder wenn der E1 via Amazon Alexa oder dem Google Assistant gesteuert werden soll.

Preise und Verfügbar

Der neue E1 Purifier von Smartmi lässt sich ab sofort via Amazon bestellen. Der Preis liegt bei 129,99 Euro und geht angesichts des Datenblatts in Ordnung. Preise für die einzelnen Filter oder die austauschbaren Motive hat der Hersteller indes noch nicht verraten.

