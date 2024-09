Home Apfelplausch Der Abend der großen, kleinen Dinge – Apfelplausch 358 zur Apple-Keynote

Der Abend der großen, kleinen Dinge – Apfelplausch 358 zur Apple-Keynote

Die Woche der Keynote ist vorbei, die iPhone-Vorbestellungen gestartet und unser Blick auf Apples September-Event und die neuen Produkte fällt recht gemischt aus. In der aktuellen Ausgabe des Apfelplausch schauen wir auf das, was Apple gezeigt hat – und was nicht. Willkommen zur Episode 358.

Zu Beginn dieser Keynote-Ausgabe sprechen wir zwar ein wenig über Post von euch, konzentrieren uns aber zunächst auf Zuschriften, die sich mit der Keynote beschäftigen. Wir haben noch weitere spannende Mails bekommen, auf diese gehen wir allerdings in der nächsten Woche ein.

Apples September-Keynote

Sodann kommen wir zu unseren Betrachtungen von Apples diesjähriger September-Produktoffensive. Wenig überraschend, Schatten und Licht ist es, was sich da zeigt.

Ziemlich deutlich ist für uns: Die großen Highlights sind gar nicht mehr so groß, dafür ind die kleineren Neuheiten umso spannender und waren die eigentlichen Sternchen der Show..

Damit wünsche ich euch viel Spaß beim Hören und ein schönes Wochenende!

Kapitelmarken

00:00:00: Intro und Hörerpost

Intro und Hörerpost 00:16:30: iPhone 16 und 16 Pro

iPhone 16 und 16 Pro 00:56:45: Die neuen AirPods 4 und AirPods Max

Die neuen AirPods 4 und AirPods Max 01:07:00: Die neuen Apple Watches und Gesundheitsfunktionen

Apfelplausch hören

Apfelplausch unterstützen

Als Hörerpost im Plausch sein?

…dann schreibt uns eure Fragen, Anmerkungen, Ideen und Erfahrungen an folgende Adressen:

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.