Deezer spielt ab sofort auch auf dem HomePod und HomePod Mini

Der Streamingdienst Deezer spielt jetzt auch auf dem HomePod. Alle zahlenden Kunden können ihre Inhalte nun auf HomePod und HomePod Mini per Siri aufrufen. Einige Einschränkungen gibt es allerdings auch noch.

Der Streamingdienst Deezer kommt auf den HomePod: Wie das Unternehmen heute angekündigt hat, steht der Service ab sofort allen zahlenden Nutzern von Deezer zur Verfügung, die ein Einzel-Abo, ein Studenten-Abo oder ein Familien-Abo gebucht haben. Wie auch Spotify, offeriert Deezer auch einen kostenlosen Basisdienst mit eingeschränktem Funktionsumfang.

Deezer kann nun in wenigen Schritten auf dem HomePod als Standard-Musikstreamingquelle eingerichtet werden. Dies lässt sich über die Deezer-App am iPhone in den Einstellungen bewerkstelligen.

Noch bestehen einige Einschränkungen bei der Nutzung

Den Standarddienst für Musikstreaming können Kunden auch in der Home-App am iPhone festlegen. Deezer bietet die neue HomePod-Unterstützung unter anderem in Deutschland, Großbritannien, den USA, Australien, Kanada, Frankreich und Mexiko. Der Katalog umfasst aktuell rund 73 Millionen Songs, Nutzer können per Siri einzelne Tracks, Alben oder Playlisten abspielen lassen.

Dagegen ist es aktuell noch nicht möglich, Live-Radiosender, Podcasts oder Hörbücher auf diesem Weg abzuspielen. Deezer bietet eine Reihe von Original-Podcasts sowie ein recht umfangreiches Portfolio an Hörbüchern, mit dem der Dienst zeitweise auch um Kunden geworben hatte. Voraussetzung für die Nutzung der Deezer-Integration ist die HomePod-Software 14.3 oder höher. In einer weiteren Meldung haben wir über ein Problem mit der HomePod-software 14.5 berichtet.

