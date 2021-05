Home Hardware Auf Schritt und Tritt verfolgt: AirTags als heimliches Überwachungsgerät?

Die AirTags eignen sich wohl etwas zu gut dafür, nichtsahnende Mitmenschen zu überwachen und sogar zu stalken. Apple hat zwar Gegenmaßnahmen gegen Stalking implementiert, aber diese können naturgemäß nur von begrenzter Wirkung sein, da ein AirTag im Kern genau dazu dient, Dinge und im weiteren also auch Menschen aufzuspüren.

Die AirTags funktionieren in mancher Hinsicht wohl ein wenig zu gut: Sie sind dafür gedacht, verlorene Gegenstände wiederzufinden und das kann man natürlich auch mit Menschen machen. Können die AirTags genutzt werden, um einen Mitmenschen zu überwachen? Geoffrey Fowler kommt zu dem Schluss: Das geht sogar ziemlich gut. Er hat für die Washington Post einen Feldtest gemacht und ließ sich von einem Kollegen einen AirTag (Affiliate-Link) unterschieben. Apple hat eine Anti-Tracking-Funktion in die AirTags eingebaut, die nach drei Tagen jeweils für einige Sekunden einen Alarm abspielt, der darauf hinweisen soll, dass sich ein AirTag in der Nähe befindet, der schon längere Zeit von seinem Besitzer getrennt ist.

Der Ton ist aber nicht so prominent, wie der Suchton und dauert nicht lange genug an, um Menschen in jeder Situation auf den Umstand eines anwesenden AirTag aufmerksam zu machen.

Den AirTag als Überwachungsgerät nutzen?

Umgekehrt konnte ein Kollege Fowlers über Tage die Bewegungen und den jeweiligen Aufenthaltsort des Journalisten relativ präzise verfolgen. Die Position wird hierbei alle paar Minuten aktualisiert, wenn sich die Person mit dem untergeschobenen AirTag länger an einem Ort aufhält, wird die vollständige Adresse an den Besitzer übermittelt.

Nutzer mit einem iPhone erhalten zwar die Meldung, dass sich ein unbekannter AirTag in ihrer Nähe befindet, dies gilt jedoch nicht für Nutzer von Android-Smartphones. Apple reagierte in einer ersten Stellungnahme auf den Bericht und erklärte, man habe die fortschrittlichsten Maßnahmen zur Verhinderung von Stalking in seine AirTags implementiert. Geoffrey Fowler räumt ein gut gemeintes Engagement Apples in dieser Sache ein, merkt aber auch an: Am Ende sind die AirTags eben eine Aufspürungsvorrichtung, eine solche lässt sich nur begrenzt gegen Missbrauch auslegen.

