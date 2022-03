Home Deals Deal-Alarm: HomeKit-fähiges Leuchtmittel von Meross im Doppelpack für nur 25€

Deal-Alarm: HomeKit-fähiges Leuchtmittel von Meross im Doppelpack für nur 25€

Bei den Energiepreisen hilft Smart Home dabei, durch Energieeffizienz Geld zu sparen. Vor allem der Austausch von alten Leuchtmitteln hin zu LED macht sich schnell auf der nächsten Abrechnung bemerkbar. Dafür haben wir ein passendes Angebot für euch von Meross im Gepäck.

Smart WLAN farbiges LED-Leuchtmittel von Meroos im Doppelpack

Meross hat sich in den letzten Jahren dank solider Qualität zu günstigen Preisen eine feste Nische im Markt für HomeKit-fähiges Zubehör sichern können. Aktuell gibt es den Doppelpack im Angebot. Mithilfe des 8€-Rabattgutscheins drückt ihr den Preis von 34,99 Euro auf 26,99 Euro. Wir packen noch einen kleinen zusätzlichen Gutschein in Höhe von 2€ obendrauf. Gebt an der Kasse anschließend den Gutscheincode F9SWHBO5 ein und ihr erhalten den Doppelpack für 24,99 Euro – ihr spart also 10,00 Euro ein:

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!