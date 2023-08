Home Sonstiges Das sind die Neuzugänge bei Paramount+ im September

Das sind die Neuzugänge bei Paramount+ im September

Der September ist vollgepackt mit Highlights: Erst findet die IFA in Berlin statt, die Woche darauf hält (voraussichtlich) Apple seine alljährliche iPhone-Keynote ab. Wen das nicht interessiert, der dürfte vielleicht bei Paramount+ fündig werden, damit kommen wir zu den Neuzugängen.

Die Neuzugänge

Nachdem es etwas ruhiger war, schöpft man nun aus dem Vollen: Abonnenten dürfen sich allein auf 30 neue Filme freuen, wobei wir einen Geheimtipp haben – „Ronin“, unter anderem mit Robert De Niro in einer der Hauptrollen. Ein geradliniger Actionthriller, der etwas unter dem Radar fliegt:

Die neuen Serien

Ab dem 05. September

Drag Race Germany (2023)

Ab dem 07. September

Star Trek: Lower Decks (2023)

Ab dem 08. September

Rubble & Crew (2023)

(2023) PAW Patrol (2021)

Ab dem 14. September

The Gold (2022)

Ab dem 15. September

Marcelo, Marmelo, Martelo (2022)

(2022) Blaze and the Monster Machines (2022)

Ab dem 25. September

All Star Shore (2023)

Ab dem 28. September

No Escape (2023)

Ab dem 29. September

Big Nate (2022)

(2022) Spongebob Squarepants (2020)

Die neuen Filme

Ab dem 01. September

Kung Fu Panda 2 (2011)

Ab dem 02. September

Organ Trail (2022)

Ab dem 03. September

Rocky (1976)

Ab dem 04. September

Army Of Darkness (1993)

Ab dem 05. September

No Escape (1994) (1993)

Ab dem 06. September

Before We Go (2014)

Ab dem 07. September

Conan The Destroyer (1984)

Ab dem 08. September

Teen Wolf (1985)

Ab dem 09. September

Scream 6 (2023)

Ab dem 10. September

RoboCop (1987)

Ab dem 11. September

The Texas Chainsaw Massacre (1974)

Ab dem 12. September

Windtalkers (2002)

Ab dem 13. September

Thelma & Louise (1991)

Ab 14. September

Masters Of The Universe (1987)

Ab dem 15. September

Intouchables (2011)

Ab dem 16. September

G.I. Joe: Retaliation (2013)

Ab dem 17. September

Bill & Ted Face The Music (2020)

Ab dem 18. September

Dawn Of The Dead (1978)

Ab 19. September

Sahara (2005) (2005)

Ab dem 20. September

Spring Breakers (2012)

Ab dem 21. September

The Terminator (1984)

Ab dem 22. September

Journey to the Center of the Earth (2008)

(2008) Funny Pages (2022)

(2022) Mixtape (2023)

Ab dem 23. September

Confess, Fletch (2022)

Ab dem 24. September

Over the Top (1987)

Ab 25. September

Hellraiser: Bloodline (1996)

Ab dem 26. September

23 – Nichts ist so wie es scheint (1998)

Ab d 27. September

Crash (1996)

Ab 28. September

Ronin (1998)

Ab dem 29. September

Kleines Arschloch (1997)

(1997) God’s Creatures (2022)

Ab dem 30. September

Bumblebee (2018)

(2018) Dungeons & Dragons: Honour Among Thieves (2023)

Leider immer noch Stereo und nur Full-HD

Am Katalog arbeitet Paramount+ so langsam, aber sicher. Von der technischen Ausstattung lässt sich dies nicht sagen. Im Gegensatz zu den amerikanischen Kunden bietet man hierzulande nach wie vor nur Full-HD und Stereoton an. Das ist knapp neun Monate nach Marktstart dann doch eher enttäuschend. Paramount+ kostet monatlich 7,99 Euro oder alternativ 79,99 Euro als Jahresgebühr. Die App lässt sich auf allen relevanten Plattformen herunterladen. Wer sich unschlüssig ist, kann den Dienst für 7 Tage kostenfrei ausprobieren.

