Das seht ihr bei Prime Video im März 2022

Quasi direkt mit dem Abpfiff des Monats Februar stellt Amazon die Neuzugänge für seinen Streamingdienst Prime Video zur Verfügung. Insgesamt 70 neue Filme und Serien gibt es zu entdecken.

Die Neuzugänge bei Prime Video

Wer Fan des Comic-Universums von DC ist, kommt im März doppelt auf seine Kosten: Da wäre einmal Justice League von Zack Snyder und dann wäre da noch der neue Suicide Squat. Außerdem gibt es noch die Bourne-Reihe zu sehen. Last but not least wäre da noch Jagd auf Roter Oktober, der angesichts der aktuellen Ereignisse etwas morbide erscheint:

Neue Serien und Staffeln auf Prime Video

Serienfans dürfen sich auf Star Trek: Picard Staffel 2 freuen, aber auch die Serie Fargo war sehr beliebt:

The Flash Staffel 7

Exklusiv verfügbar ab 1. März

Exklusiv verfügbar ab 1. März Feuerwehrmann Sam! Staffel 11 und Staffel 12

Verfügbar ab 1. März

Verfügbar ab 1. März The L Word Staffel 1 bis Staffel 6

Verfügbar ab 3. März

Verfügbar ab 3. März Star Trek: Picard Staffel 2

Amazon Original

Exklusiv verfügbar ab 04. März

Amazon Original Exklusiv verfügbar ab 04. März Lost Staffel 1 bis Staffel 6

Verfügbar ab 7. März

Verfügbar ab 7. März Four Weddings And A Funeral Staffel 1

Verfügbar ab 9. März

Verfügbar ab 9. März Upload Staffel 2

Amazon Original

Exklusiv verfügbar ab 11. März

Amazon Original Exklusiv verfügbar ab 11. März Fargo Staffel 1 bis Staffel 4

Verfügbar ab 14. März

Verfügbar ab 14. März Lizzo’s Watch out for The Big Grrrls

Amazon Original

Exklusiv verfügbar ab 25. März

Neue Filme auf Prime Video

Während es bei den Serien recht überschaubar ist, ist die Auswahl der Filme umso größer. Auf die unserer Meinung nach attraktivsten Inhalte sind wir bereits eingegangen.

The Trip – Ein mörderisches Wochenende

Verfügbar ab 1. März

Verfügbar ab 1. März The Wedding Party: Was ist schon Liebe?

Verfügbar ab 1. März

Never Back Down 2: The Beatdown

Verfügbar ab 1. März

Justice League

Verfügbar ab 1. März

Men At Work: Miami

Verfügbar ab 4. März

Verfügbar ab 4. März Die Monster Academy

Exklusiv verfügbar ab 4. März

Exklusiv verfügbar ab 4. März Pig

Exklusiv verfügbar ab 11. März

Exklusiv verfügbar ab 11. März Die Boonies – Eine Bärenstarke Zeitreise

Verfügbar ab 11. März

Verfügbar ab 11. März Lockdown mit Hindernissen

Verfügbar ab 19. März

Verfügbar ab 19. März Zone 414 – City of Robots

Exklusiv verfügbar ab 19. März

Exklusiv verfügbar ab 19. März Quick – Die Erschaffung eines Serienkillers

Verfügbar ab 22. März

Verfügbar ab 22. März The Nightingale

Exklusiv verfügbar ab 23. März

Exklusiv verfügbar ab 23. März The Green Knight

Exklusiv verfügbar ab 26. März

Exklusiv verfügbar ab 26. März Nomis

Verfügbar ab 2. März

Verfügbar ab 2. März Harriet – Der Weg in die Freiheit

Exklusiv verfügbar ab 12. März

Exklusiv verfügbar ab 12. März The Way Back

Verfügbar ab 26. März

Verfügbar ab 26. März Narziss Und Goldmund

Verfügbar ab 13. März

Verfügbar ab 13. März Richard Jewell

Exklusiv verfügbar ab 5. März

Exklusiv verfügbar ab 5. März The King Of Staten Island

Verfügbar ab 5. März

Verfügbar ab 5. März Stockholm Story: Die Geliebte Geisel

Verfügbar ab 15. März

Verfügbar ab 15. März Waves

Verfügbar 16. März

Verfügbar 16. März Honig im Kopf

Verfügbar ab 3. März

Verfügbar ab 3. März Wickie Und die Starken Männer: Das Magische Schwert

Verfügbar ab 3. März

Verfügbar ab 3. März Compulsion – Abgründe der menschlichen Seele

Verfügbar ab 4. März

Verfügbar ab 4. März Geostorm

Verfügbar ab 6. März

Verfügbar ab 6. März The Mule

Verfügbar ab 6. März

Verfügbar ab 6. März Jason Bourne

Verfügbar ab 7. März

Verfügbar ab 7. März Die Bourne Identität

Verfügbar ab 7. März

Verfügbar ab 7. März Die Bourne Verschwörung

Verfügbar ab 7. März

Verfügbar ab 7. März Das Bourne Ultimatum

Verfügbar ab 7. März

Verfügbar ab 7. März Das Bourne Vermächtnis

Verfügbar ab 7. März

Verfügbar ab 7. März Love, Rosie – Für Immer vielleicht

Verfügbar ab 10. März

Verfügbar ab 10. März Dunkirk

Verfügbar ab 11. März

Verfügbar ab 11. März Hugo

Verfügbar ab 11. März

Verfügbar ab 11. März Game Night

Verfügbar ab 12. März

Verfügbar ab 12. März Pain & Gain

Verfügbar ab 12. März

Verfügbar ab 12. März Man lernt nie aus

Verfügbar ab 13. März

Verfügbar ab 13. März Jagd auf Roter Oktober

Verfügbar ab 13. März

Verfügbar ab 13. März The LEGO Movie 2

Verfügbar ab 13. März

Verfügbar ab 13. März Der Anschlag

Verfügbar ab 15. März

Verfügbar ab 15. März Sully

Verfügbar ab 17. März

Verfügbar ab 17. März Requiem For A Dream

Verfügbar ab 17. März

Verfügbar ab 17. Vincent will Meer

Verfügbar ab 18. März

Verfügbar ab 18. März Hot Dog

Verfügbar ab 19. März

Verfügbar ab 19. März Die Mumie

Verfügbar ab 20. März

Verfügbar ab 20. März The Last Samurai

Verfügbar ab 21. März

Verfügbar ab 21. März Speed Racer

Verfügbar ab 21. März

Verfügbar ab 21. März Storche – Abenteuer Im Anflug

Verfügbar ab 21. März

Verfügbar ab 21. März Burn – Hell of a Night

Verfügbar ab 22. März

Verfügbar ab 22. März Madagascar

Verfügbar ab 23. März

Verfügbar ab 23. März Shoot ‚em up

Verfügbar ab 25. März

Verfügbar ab 25. März Nix wie weg – Vom Planeten Erde

Verfügbar ab 26. März

Verfügbar ab 26. März Dirty Grandpa

Verfügbar ab 29. März

Verfügbar ab 29. März The 12th Man

Verfügbar ab 29. März

Verfügbar ab 29. März Bruder vor Luder

Verfügbar ab 29. März

Verfügbar ab 29. März Love, Wedding, Marriage – Ein Plan zum Verlieben

Verfügbar ab 30 März

Verfügbar ab 30 März Suicide Squad

Verfügbar ab 31. März

Verfügbar ab 31. März Hotel Transsilvanien 3 – Ein Monster Urlaub

Verfügbar ab 31. März

Sport

Abschließend wollen wir noch einmal darauf hinweisen, dass zusätzlich im März einige Partien der K.O-Phase der Champions League übertragen werden. Dies werden wir Euch immer dienstags zum jeweiligen Spieltag noch gesondert nachreichen. Wichtig zu wissen: Aufgrund der aktuellen Geschehnisse in der Ukraine ist das Endspiel von Sankt Petersburg nach St. Denis verlegt worden.

