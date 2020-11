Home Featured Das iPad Pro soll 2021 mit 5G inklusive mmWave kommen

Das iPad Pro soll 2021 mit 5G inklusive mmWave kommen

Das iPad Pro soll nächstes Jahr auch 5G erhalten. Diese Entwicklung wäre nur folgerichtig, nachdem 5G auch im iPhone angekommen ist. Auch mmWave soll ins iPad einziehen, es bleibt die Frage, ob auch für alle Märkte.

Das iPad Pro (Affiliate-Link) soll im kommenden Jahr auch mit 5G auf den Markt kommen, das prognostizieren Industriekreise, die von der Zeitschrift Digitimes zitiert werden. Über 5G im iPad war immer wieder spekuliert worden, dieser Schritt wäre auch nur plausibel, nachdem 5G im iPhone bereits angekommen ist.

Wie Digitimes weiter schreibt, entwickle Apple ein eigenes Antennendesign für die kommenden iPhones, von dem dann auch das iPad profitieren wird.

mmWave soll ebenfalls unterstützt werden

Das iPad Pro soll auch 5G auf mmWave-Bändern unterstützen, dabei handelt es sich um extrem hochfrequente Übertragungen, die zwar Geschwindigkeiten im Gigabitbereich ermöglichen, dafür aber auch eine Unzahl an Antennen in der Landschaft brauchen. In Europa werden Stand heute keine mmWave-Netze aufgebaut, das iPhone 12 unterstützt die Technik auch nur in den USA, obwohl auch in asiatischen Märkten mmWave vorangetrieben wird.

In welchen Märkten das iPad Pro mmWave unterstützen wird, bleibt offen. Allerdings gibt es Hinweise darauf, dass mmWave in Zukunft zumindest im iPhone auch außerhalb der USA unterstützt wird. Apple hat die Qualcomm-Modems, die dies möglich machen, bereits auf seiner internen Roadmap. Diese ist allerdings nur eine Zwischenlösung für das Unternehmen. Während man Qualcomm-Chips noch für einige Jahre lizensiert hat, gehen die Arbeiten an einem eigenen 5G-Modem voran.

Das iPad Pro wird im kommenden Jahr vermutlich einige größere Schritte machen. Neben 5G wird auch beim Display einiger Fortschritt erwartet, der am Ende gar in einem OLED-Panel im iPad Pro enden könnte, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten.

