Das iPad Pro mit M1 wird an erste Kunden ausgeliefert

Das iPad Pro mit M1-Chip erreicht erste frühe Vorbesteller: Apple hat den Start des neuen Modells fü die zweite Maihälfte angekündigt. Passend zu diesem vorgegebenen Zeitplan, beginnt nun in einigen Fällen bereits die Auslieferung. Tut sich bei euch auch schon etwas?

Apples neues iPad Pro (Affiliate-Link) mit dem M1-Prozessor aus den aktuellen Mac-Modellen wird bereits an einige erste Kunden ausgeliefert: So hat etwa ein Besteller aus Nebraska, USA, auf dem Forum Reddit gepostet, dass sein iPad Pro 12,9 Zoll bereits vorzeitig bereit zur Abholung war.

Er hatte die Vorbestellung umgehend bei Start des Vorbestellungsprozesses platziert. Offizielle Reviews gibt es noch nicht.

Das neue iPad Pro liefert beeindruckende Performance

Das neue Liquid Retina XDR-Display des iPad Pro 12,9 Zoll liefert dem Kunden nach beeindruckendes Schwarz und eine beeindruckende Farbdarstellung. Offizielle Reviews der neuen Geräte gibt es noch nicht, allerdings sind bereits erste Videos aufgetaucht.

Apples M1-Chip liefert zudem eine deutlich bessere Performance im iPad Pro, was sich bereits in ersten Benchmarks gezeigt hat, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten. Bei einigen Kunden wechselte jüngst der Status der Bestellung zur Auslieferung. Kurznach dem Start der Vorbestellungen erhielten einige Käufer einen Liefertermin für die große Variante mit Mini-LED-Display erst Anfang Juli.

