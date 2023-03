Home Deals Das E-Book der Woche: Dieses Mal „Was wir verschweigen“ für 1,99 Euro mitnehmen

Das E-Book der Woche: Dieses Mal „Was wir verschweigen“ für 1,99 Euro mitnehmen

Verfasst von Patrick Bergmann // 12. März 2023 um 22:53 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Das Wochenende ist vorbei, doch Apples E-Book der Woche könnt ihr jetzt noch zum günstigen Aktionspreis mitnehmen. Wer bei den aktuellen Leihfilmdeals von Prime Video nicht fündig wird, der könnte es doch einmal mit einem Buch probieren. Passend dazu hat Apple wieder sein E-Book der Woche aufgelegt. Dieses Mal geht es in das Land der 1000 Seen.

Das E-Book der Woche

„Freundschaft hat nichts mit Recht oder Schuld zu tun. Das wüssten Sie, wenn Sie auch nur einmal in Ihrem Leben jemanden gekannt hätten, dem Sie bedingungslos vertrauen konnten.“

Pori, Finnland. An einem stürmischen Herbsttag wird ein sturzbetrunkener Mann mit mehreren Messerstichen in einem Holzhaus ermordet. Ein typisch finnischer Mord – so der lakonische Kommentar der hinzugerufenen Kommissare. Der Fall scheint zunächst schnell gelöst: Im nahe gelegenen Wald wird noch am gleichen Abend ein verdächtiger Mann festgenommen. Doch für den Ermittler Jari Paloviita entpuppt sich der Mord als schwierigster Fall seines Lebens. Der Verdächtige war in der Jugend sein allerbester Freund. Und Jari Paloviita verdankt ihm sein Leben …

Konditionen

Als Pageturner gibt es dieses E-Book dieses Wochenende zu einem Sonderpreis von 1,99 Euro zu erwerben. Nach dem Kauf kann der Pageturner in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen. Wir wünschen viel Vergnügen mit dem Lesestoff.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

